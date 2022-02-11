 В Україні перевірять шість телеканалів через показ документів щодо ″вагнергейту″ | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 11.02.2022

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Новини

В Україні перевірять шість телеканалів через показ документів щодо "вагнергейту"

Національна рада України з питань телебачення та радіомовлення перевірить канали "Україна", "5 канал", "Прямий", "Україна 24", "Еспресо" та "4 канал" через показ документів, що містять державну таємницю.

Рука із пультом навпроти телевізора.

Національна рада України з питань телебачення та радіомовлення у четвер, 10 лютого, призначила позапланові перевірки шести загальнонаціональним телеканалам: "Україна", "5 канал", "Прямий", "Україна 24", "Еспресо" та "4 канал" через показ документів, що містять державну таємницю. Про це повідомляє сайт регулятора.

За повідомленням Нацради, мова йде про лист колишнього начальника Головного управління розвідки міністерства оборони України (ГУР МОУ) генерал-полковника Василя Бурби та звіт начальника спеціального резерву ГУР МОУ полковника Юрія Семенюка про проведення спеціального заходу "Авеню" - операції із затримання найманців приватної військової компанії "Вагнер".

Нацрада подала запит до чинного начальника ГУР МОУ України Кирила Буданова та отримала підтвердження, що оприлюднені документи містять відомості державної таємниці.

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На думку членів регулятора, показ в ефірі телеканалів листа і звіту має ознаки порушення вимог закону про телебачення і радіомовлення. Позапланову перевірку каналів здійснять у період із 25 лютого по 12 березня 2022 року.

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"Вагнергейт"

29 липня 2020 року влада Білорусі повідомила про затримання 33 бійців ПВК "Вагнер", яких зрештою видали Росії. Як виявилося, "вагнерівці" опинилися на території Білорусі через спецоперацію українських спецслужб. З Мінська їх нібито планували відправити авіарейсом до Туреччини, але по дорозі мала відбутися вимушена посадка літака в Києві, де українські спецслужби збирались затримати бойовиків.

Як зазначається в розслідуванні Bellingcat, зриву операції передувала зустріч, на якій були присутні, зокрема, Бурба, заступник голови СБУ Руслан Баранецький та керівник Офісу президента України Андрій Єрмак. Розслідування Bellingcat свідчить, що саме пропозиція Єрмака відтермінувати спецоперацію могла передувати її зриву.

Справу "вагнерівців" також коментував президент України Володимир Зеленський. Він заявив, що не погодився на план щодо затримання бойовиків, який запропонував Бурба через можливу небезпеку для пасажирів літака, у якому мали летіти бойовики ПВК "Вагнер". Зеленський вважає, що Єрмак не міг повпливати на зрив операції, бо "не мав повноважень для її перенесення". 

Дивитись відео 06:57

"Вагнергейт", Зеленський і Єрмак: чому зірвалася спецоперація з "вагнерівцями"? (19.11.2021)

Посилання в інтернеті

https://www.nrada.gov.ua/regulyator-pereviryt-shistokh-zagalnonatsionalnyh-movnykiv-cherez-poshyrennya-nymy-vidomostej-derzhavnoyi-tayemnytsi/

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