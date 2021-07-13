В Україні легалізували віртуальні активи

Верховна Рада Україна ухвалила закон про віртуальні активи з пропозиціями президента, який легалізує в країні криптовалюту. За відповідне рішення у четвер, 17 лютого проголосували 272 народних депутати.

Так, регулювання ринку віртуальних активів віднесли до компетенції Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку та Національного банку.

Серед завдань Нацкомісії з цінних паперів, як йдеться на сайті Кабінету міністрів, буде зокрема формування та реалізація політики у сфері віртуальних активів, визначення порядку обороту віртуальних активів, видача дозволів постачальникам послуг віртуальних активів та здійснення нагляду і фінансового моніторингу у цій сфері. Як зазначає головне науково-експертне управління апарату Верховної Ради, закон передбачає співпрацю між двома регуляторами, проте не зазначено, положеннями якого законодавчого акту вони керуватимуться у питаннях співпраці та координації у цій сфері - закону "Про віртуальні активи" чи закону "Про фінпослуги та держрегулювання ринку фінпослуг".

Федоров: Новий закон - нові можливості для бізнесу

"Новий закон - це додаткові можливості для розвитку бізнесу в нашій країні", - цитує віцепрем'єр-міністра, міністра цифрової трансформації Михайла Федорова пресслужба уряду.

За його словами, відтепер іноземні та українські криптокомпанії зможуть працювати легально, а українці отримають зручний і захищений доступ до світового ринку віртуальних активів. Крім того, учасники ринку отримають правовий захист та можливість ухвалювати рішення на основі відкритих консультацій із державними органами, зазначає Федоров. Раніше він пояснював, що ухвалення закону сприятиме виходу з тіні ринку віртуальних активів, щоденний обіг якого в Україні становить близько одного мільярда гривень.

До цього з жодної операції з віртуальними активами в Україні не сплачувалися податки, а в державу не могли заходити міжнародні біржі.

Президентське вето

За першу редакцію цього закону, яка передбачала створення нового органу центральної виконавчої влади для регулювання сфери, Рада вже голосувала у вересні 2021 року. Втім у жовтні президент України Володимир Зеленський ветував його, натомість запропонував віднести регулювання обігу віртуальних активів до компетенції Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку задля економії бюджету, оскільки "джерела покриття витрат на створення нового органу не визначено".

Нагадаємо, що легалізувати криптобізнес Україна взялася під тиском Міжнародної групи з протидії відмиванню брудних грошей (FATF). Ця організація у своїх рекомендаціях просила Україну визначитися щодо криптовалют: або заборонити їх, або запровадити в країні відповідне регулювання. Україна пішла шляхом легалізації.

Криптоактиви функціонують у світі більше десяти років. Вони легалізовані такими державами як Німеччина, Люксембург, Сінгапур.

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