 Зеленський ветував закон про віртуальні активи | Події економіки: оцінки, прогнози, коментарі з Німеччини та Європи | DW | 05.10.2021

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Економіка

Зеленський ветував закон про віртуальні активи

Президент Володимир Зеленський пропонує Верховній Раді внести до закону зміни щодо регулятора ринку віртуальних активів.

Монети таких криптовалют як Ripple, Bitcoin та Ethereum

Монети таких криптовалют як Ripple, Bitcoin та Ethereum

Президент України Володимир Зеленський ветував закон про віртуальні активи, який легалізує криптовалюту в країні, свідчать дані на сайті Верховної Ради. Відповідний законопроєкт №3637 глава держави повернув парламенту зі своїми пропозиціями у вівторок, 5 жовтня.

Пропозиції президента передано на розгляд керівництву Верховної Ради, але поки не опубліковано у вільному доступі. У повідомленні на сайті українського президента вказується, що ухвалений депутатами законопроєкт передбачає, що регулювання ринку віртуальних активів здійснюється різними державними органами залежно від виду таких активів, зокрема й шляхом створення нового органу центральної виконавчої влади. "Створення нового органу, як передбачено цим законом, потребуватиме значних видатків з державного бюджету. Тож Володимир Зеленський пропонує віднести регулювання обігу віртуальних активів до компетенції Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку", - йдеться у повідомленні.

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Що передбачає закон про віртуальні активи

Легалізувати криптобізнес Україна взялася під тиском Міжнародної групи з протидії відмиванню брудних грошей (FATF). Ця організація у своїх рекомендаціях просила Україну визначитися щодо криптовалют: або заборонити їх, або запровадити в країні відповідне регулювання. Україна пішла шляхом легалізації.

Закон було ухвалено парламентом 8 вересня. Він визначає поняття "віртуальний актив" як "нематеріальне благо, що є об'єктом цивільних прав, має вартість та виражене сукупністю даних в електронній формі". Документ врегульовує правовідносини, що виникають з обігом віртуальних активів, визначає права та обов'язки учасників ринку та засади державної політики щодо цього.

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Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров переконаний, що закон допоможе вивести з тіні ринок віртуальних активів, щоденний обіг якого в Україні становить близько одного мільярда гривень. Він пояснює, що з жодної операції з віртуальними активами в Україні не сплачуються податки, а в державу не можуть заходити міжнародні біржі.

Якщо закон набуде чинності, криптовалюти отримають в Україні юридичний статус, а учасники ринку зможуть захищати права на віртуальні активи в суді. При цьому їхні власники зможуть легально обмінювати і декларувати їх, а міжнародні криптокомпанії - реєструвати блокчейн-бізнес в Україні.

Криптоактиви функціонують у світі більше десяти років. Вони легалізовані такими державами як Німеччина, Люксембург, Сінгапур. 

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