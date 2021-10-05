Президент України Володимир Зеленський ветував закон про віртуальні активи, який легалізує криптовалюту в країні, свідчать дані на сайті Верховної Ради. Відповідний законопроєкт №3637 глава держави повернув парламенту зі своїми пропозиціями у вівторок, 5 жовтня.

Пропозиції президента передано на розгляд керівництву Верховної Ради, але поки не опубліковано у вільному доступі. У повідомленні на сайті українського президента вказується, що ухвалений депутатами законопроєкт передбачає, що регулювання ринку віртуальних активів здійснюється різними державними органами залежно від виду таких активів, зокрема й шляхом створення нового органу центральної виконавчої влади. "Створення нового органу, як передбачено цим законом, потребуватиме значних видатків з державного бюджету. Тож Володимир Зеленський пропонує віднести регулювання обігу віртуальних активів до компетенції Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку", - йдеться у повідомленні.

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Що передбачає закон про віртуальні активи

Легалізувати криптобізнес Україна взялася під тиском Міжнародної групи з протидії відмиванню брудних грошей (FATF). Ця організація у своїх рекомендаціях просила Україну визначитися щодо криптовалют: або заборонити їх, або запровадити в країні відповідне регулювання. Україна пішла шляхом легалізації.

Закон було ухвалено парламентом 8 вересня. Він визначає поняття "віртуальний актив" як "нематеріальне благо, що є об'єктом цивільних прав, має вартість та виражене сукупністю даних в електронній формі". Документ врегульовує правовідносини, що виникають з обігом віртуальних активів, визначає права та обов'язки учасників ринку та засади державної політики щодо цього.

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Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров переконаний, що закон допоможе вивести з тіні ринок віртуальних активів, щоденний обіг якого в Україні становить близько одного мільярда гривень. Він пояснює, що з жодної операції з віртуальними активами в Україні не сплачуються податки, а в державу не можуть заходити міжнародні біржі.

Якщо закон набуде чинності, криптовалюти отримають в Україні юридичний статус, а учасники ринку зможуть захищати права на віртуальні активи в суді. При цьому їхні власники зможуть легально обмінювати і декларувати їх, а міжнародні криптокомпанії - реєструвати блокчейн-бізнес в Україні.

Криптоактиви функціонують у світі більше десяти років. Вони легалізовані такими державами як Німеччина, Люксембург, Сінгапур.