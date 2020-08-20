В Росії дозволили транспортування Навального до Німеччини

Омські медики не мають заперечень проти транспортуваня російського опозиціонера Олексія Навального на лікування до Німеччини. Про це повідомив журналістам заступник головного лікаря лікарні швидкої допомоги №1 в Омську Анатолій Калініченко.

Читайте також: Якщо це було отруєння, то Навальний - не перший

"Стан пацієнта стабільний, в нас є запит родичів дозволити транспортування кудись, ми на цей момент ухвалили рішення, що не заперечуємо проти його переведення в інший стаціонар, який нам вкажуть родичі", - наводить слова лікаря агентство "Інтерфакс".

Раніше адвокат Павло Чиков повідомив, що в ЄСПЛ підтвердили отримання скарги соратників Олексія Навального через заборону на його транспортування для лікування за кордоном.

Читайте також: Навального цілеспрямовано отруїли? Що кажуть експерти в Берліні

Водночас речниця Навального Кіра Ярмиш також підтвердила, що є прогрес у перемовинах щодо можливого транспортування російського опозиційного політика. "Шкода, що для цього знадобилося стільки часу. Літак чекає від ранку, документи теж були готові ще тоді", - написала речниця Навального в соцмережі Twitter.

Крім того, німецькі лікарі, які минулої ночі прилетіли в Омськ, щоб відвезти російського політика Олексія Навального на лікування в Берлін, вважають, що він в досить доброму стані для транспортування літаком. Про це 21 серпня заявили в німецькому фонді Cinema for Peace, що організовував відправлення літака з медиками за Навальним з Німеччини у Росію.

Напередодні Навальний був госпіталізований в Омську лікарню після того, як йому стало зле в літаку, що летів з Томська в Москву. Літак здійснив вимушену посадку в аеропорту Омська. Опозиціонер був госпіталізований у тяжкому стані, він перебував у комі. За даними Ярмиш, Навальний пив чай, який купив в аеропорту Томська. Вона заявила, що опозиціонера могли отруїти.

Нагадаємо, напередодні канцлерка ФРН Анґела Меркель запропонувала лікувати Навального в одній з лікарень у Німеччині. Вона також звернулася з вимогою до російської влади розслідувати справу з раптовим різким погіршенням стану здоров'я опозиціонера.

Критик Путіна, якого не раз кидали за ґрати: хто такий Олексій Навальний Обличчя російської опозиції Колишній юрист Олексій Навальний, пішовши у політику, став одним із найбільш відомих облич російської опозиції. Його популярність почалася 2008 року завдяки блогу, присвяченому випадкам зловживання службовим становищем представниками російської влади та найбільших державних компаній країни. Опубліковані ним викриття навіть призвели до відставок, що рідкість у російській політиці.

Критик Путіна, якого не раз кидали за ґрати: хто такий Олексій Навальний Суперечливі парламентські вибори 2011 року Олексія Навального вперше заарештували на 15 діб за його роль в акції протесту перед Державною Думою у Москві. Причиною протестів стали повідомлення у соціальних мережах про фальсифікацію голосування на парламентських виборах, на яких перемогла партія влади "Єдина Росія". Після звільнення Навальний пообіцяв продовжити вести простестний рух.

Критик Путіна, якого не раз кидали за ґрати: хто такий Олексій Навальний Друге ув'язнення Через рік після повернення Володимира Путіна у президентське крісло, у 2013 році, опозиціонера знову затримали та засудили, цього разу до п'яти років ув'язнення, за обвинуваченням у розкраданні майна компанії "Кировлес". Утім, уже наступного дня він був звільнений за рішенням Верховного суду. Пізніше його все ж засудили до умовного строку.

Критик Путіна, якого не раз кидали за ґрати: хто такий Олексій Навальний Розширення антикремлівської платформи Попри проблеми з правосуддям Навальному дозволили взяти участь у виборах мера Москви 2013 року. Голосування завершилося для нього другим місцем після провладного кандидата Сергія Собяніна. Цей результат був сприйнятий як величезний успіх та став каталізатором опозиційного руху в Росії.

Критик Путіна, якого не раз кидали за ґрати: хто такий Олексій Навальний Курс на соцмережі Через антикремлівську риторику шлях на провладне телебачення Росії для Навального був закритий. Це змусило його активізувати свою діяльність у соціальних мережах та на своєму блозі. Його красномовство, ефектний підбір потрібних слів та вдала іронія на адресу Путіна та його оточення забезпечили йому велику підтримку серед російської молоді.

Критик Путіна, якого не раз кидали за ґрати: хто такий Олексій Навальний Президентські амбіції У грудні 2016 Навальний оголосив про формальний початок своєї кампанії на виборах президента Росії у березні 2018 року. Утім, нові звинувачення в корупції, які його прихильники називають політично мотивованими, поставили хрест на його шансах взяти участь у перегонах.

Критик Путіна, якого не раз кидали за ґрати: хто такий Олексій Навальний Рішення ЄСПЛ 2016 року Європейський суд з прав людини (ЄСПЛ) ухвалив рішення, визнавши порушення права Навального на чесний суд у процесі щодо "Кировлеса". Попри те, що Верховний суд Росії скасував вирок, за яким опозиціонер мав відсидіти п'ять років у в'язниці, у 2017 році суд у тому ж Кірові знову засудив Навального, тепер уже до умовного строку.

Критик Путіна, якого не раз кидали за ґрати: хто такий Олексій Навальний Найбільші протести в Москві за шість років У лютому 2017 року протести в десятках російських міст завершилися арештами понад тисячі демонстрантів, зокрема й Навального. Протести, які називають найбільшими у Москві з 2012 року, почалися після публікації Навальним даних, які начебто доводять зв'язок тодішнього прем'єра Росії Дмитра Медведєва із імперією нерухомості загальною вартістю в мільярди євро. 15 днями потому Навального звільнили.

Критик Путіна, якого не раз кидали за ґрати: хто такий Олексій Навальний Напади й насильство У квітні 2017 року Навального облили зеленкою і пошкодили око, внаслідок чого політик опинився у лікарні. Роговиця ока була пошкоджена назавжди. Навальний звинуватив російську владу в створенні перепон для лікування за кордоном через умовне ув'язнення за звинуваченням у корупції. Лише завдяки втручанню голови Ради з прав людини при президенті Росії йому вдалося виїхати до Іспанії на операцію.

Критик Путіна, якого не раз кидали за ґрати: хто такий Олексій Навальний Повторні арешти 2018 року Навальний опинився за ґратами на 30 діб. Після його звільнення у вересні на нього чекав новий 20-денний арешт. У квітні 2019 року ЄСПЛ визнав Росію винною у порушенні прав Навального під час процесу щодо "Кировлеса", коли політик протягом майже всього 2014 року перебував під домашнім арештом.

Критик Путіна, якого не раз кидали за ґрати: хто такий Олексій Навальний Замах на отруєння У липні 2019 року, через кілька тижнів після звільнення з-під чергового 10-денного арешту, Навального кинули за ґрати на 30 діб за порушення сурових російських законів про масові зібрання. Натомість політик звинуватив російську владу в отруєнні його алергенною речовиною під час відбування покарання.

Критик Путіна, якого не раз кидали за ґрати: хто такий Олексій Навальний Обшуки та заморожені активи Станом на грудень 2019 року Навальному вдалося заручитися підтримкою мільйонів прихильників завдяки соцмережам та Youtube. У штабквартирі очолюваного ним Фонду боротьби з корупцією провели обшуки, а його знову заарештували. Співробітники фонду розповіли, що влада хотіла конфіскувати їхнє технічне обладнання. У березні 2020 року Навальний повідомив, що рахунки його та його родини були заморожені.

Критик Путіна, якого не раз кидали за ґрати: хто такий Олексій Навальний У комі після чаю в аеропорту 20 серпня речниця Навального повідомила, що політику раптово стало зле у літаку після того, як він випив чаю в аеропорту. Літак здійснив екстрену посадку, після чого його доставили до лікарні в Омську, де він, за даними медиків, перебуває в комі та підключений до апарату штучного дихання. Команда Навального заявила, що його отруїли, та натякнула на зв'язок із попередніми нападами на політика. Автор: Давід Мартін, Данило Білик

