 Омські лікарі заявляють, що не виявили отрути в організмі Навального | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 21.08.2020

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Омські лікарі заявляють, що не виявили отрути в організмі Навального

В омській лікарні заявили, що не виявили отрути в організмі опозиціонера Олексія Навального. До цього його близьким повідомили, що в опозиціонера нібито знайшли небезпечну отруту, яка також є небезпечною для оточуючих.

Омські лікарі заявляють, що не виявили отрути в організмі Олексія Навального

Омські лікарі заявляють, що не виявили отрути в організмі Олексія Навального

Представник омської лікарні у п'ятницю, 21 серпня, заявив, що російський опозиціонер Олексій Навальний не був отруєний.

"На сьогодні виконані дослідження показали, що отрут не виявили - у крові чи сечі отрут чи слідів їхньої наявності в організмі. Тому наразі діагноз отруєння, мабуть, залишається десь у підкірці нашої свідомості, але ми не вважаємо, що пацієнт переніс отруєння", - сказав представник омської лікарні журналістам.

За його словами, омські лікарі скоро визначать повний діагноз. "Наразі ми майже маємо повний діагноз, ми маємо ускладнення, ті стани, які в нього є. Вони повністю вкладаються у структуру того діагноза, який ми встановили", - стверджує чоловік.

Він зазначив, що не може озвучити діагноз широкому загалу, спираючись на закон РФ про захист персональних даних, "але його повідомили дружині і брату нашого пацієнта, вони в усній формі отримали від нас усю інформацію", додав представник лікарні.

У свою чергу, речниця Навального Кіра Ярмиш зауважила, що раніше цього ж дня їй та іншим представникам та родичам Навального заявляли про його отруєння. "Тобто годину назад нам говорили про смертельну отруту, небезпечну для оточуючих, а тепер - що токсини не знайдені. Що у них взагалі відбувається?", - написала вона у соцмережі Twitter.

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До цього лікарі Омської лікарні, де перебуває Олексій Навальний, не дозволили його дружині і колегам вивезти російського опозиціонера до Німеччини. "Головний лікар заявив, що Навальний не транспортабельний. Стан нестабільний. Рішення родичів для його перевезення недостатньо", - написала вона.

Ярмиш наголошує, що заборона на перевезення Навального "означає пряму загрозу його життю". При цьому вона нагадала слова речника Володимира Путіна Пєскова, який напередодні обіцяв надати допомогу в лікуванні Навального і транспортуванні його в іншу клініку.

Тим часом в Омську вже приземлився літак з Німеччини, якти опозиціонера мали евакуювати до ФРН. За словами Ярмиш, оточення Навального звертається до Європейського суду з прав людини та вимагає заборонити владі РФ чинити перепони транспортуванню опозиціонера до медичної установи.

Нагадаємо, що канцлерка Німеччини Анґела Меркель (Angela Merkel) запропонувала надати Навальному потрібне лікування у німецькій лікарні.

Раніше повідомлялося, що Навальний перебуває в комі в лікарні, його під'єднали до апарату штучного дихання. Речниця російського опозиціонера заявила, що впевнена, що Навального отруїли навмисно. Вона припускає, що отруту підсипали до його чаю, коли він був в аеропорту в Томську. Опозиціонеру стало зле під час польоту з Томська до Москви. Літак екстрено сів в Омську, і Олексія Навального каретою швидкої допомоги відвезли в лікарню.

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