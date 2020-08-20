 Уряд Німеччини готується прийняти Навального на лікування | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 21.08.2020

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Новини

Уряд Німеччини готується прийняти Навального на лікування

Уряд ФРН готується до лікування російського опозиціонера Олексія Навального в Німеччині, заявив речник Анґели Меркель. Тим часом головний лікар омської лікарні заявив, що в Навального - порушення обміну речовин.

В уряді Німеччини заявили, що готуються прийняти Навального на лікування

В уряді Німеччини заявили, що готуються прийняти Навального на лікування

Уряд ФРН готується прийняти на лікування російського опозиціонера Олексія Навального в Німеччині. Про це в п'ятницю, 21 серпня заявив речник канцлерки ФРН Штеффен Зайберт (Steffen Seibert). Він додав, що лікування Навального у Німеччині можливе за бажання його рідних, а у лікарні вже вжили всіх відповідних запобіжних заходів для цього.

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Як зазначає агенція новин Reuters, канцлерка Анґела Меркель (Angela Merkel) була приголомшена новиною про можливе отруєння критика Кремля Олексія Навального. За даними міністерства закордонних справ ФРН, уряд Німеччини контактує з російською владою. Розмова між Меркель і президентом Росії Володимиром Путіним з цього приводу, однак, ще не відбулася, додав Зайберт.

У Євросоюзі також стурбовані через різке погіршення стану опозиціонера. "Ми сподіваємося, що російська влада виконає свою обіцянку дозволити негайно і безпечним чином переправити Навального за кордон для лікування відповідно до бажання його сім'ї", - заявила представниця Єврокомісії і додала, що в ЄС очікують "швидкого, незалежного та прозорого розслідування", передає агентство "Интерфакс".

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Омські лікарі виявили у Навального "порушення обміну речовин"

Тим часом головний лікар омської лікарні у відеозверненні заявив, що у Навального порушення обміну речовин. "Є робочі діагнози, основний з них, до якого ми найбільше схиляємося, - це порушення вуглеводного балансу, тобто порушення обміну речовин. Це може бути викликано різким зниженням цукру в крові в літаку, що викликало втрату свідомості", - сказав він. За його словами, наразі реаніматологи "роблять усе можливе, щоб вивести Навального з коми".

Водночас оточення російського опозиціонера поставило під сумнів заяву головного лікаря омської лікарні. "Порушення обміну речовин може бути при величезній кількості захворювань. Це стан, а не діагноз. Ну і падіння цукру не діагноз. До речі, вчора цукор був нормальним", - написала у Twitter лікарка Навального Анастастія Васильєва, яку омські лікарі відмовилися допустити до опозиціонера.

Крім того, речниця Навального Кіра Ярмиш заперечила попередню заяву представника омської лікарні, який запевняв, що дружині і брату Навального - Юлії і Олегу - повідомили про його діагноз. "Юлі і Олегу Навальним не повідомляли діагноз Олексія всупереч заяві лікарів. Те, що їм розповіли, - це набір симптомів, який може бути інтерпретований по-різному. Причину стану Олексія лікарі як і раніше не можуть встановити", - заявила Ярмиш.

Юлія Навальна відправила до Кремля звернення на ім'я президента РФ Володимира Путіна, в якому вимагає дозволити трансортувати свого чоловіка до Німеччини.

Пєсков: Кремль не займається питаннями лікування пацієнтів

У свою чергу, речник російського президента Дмитро Пєсков у розмові з журналістами заявив, що в Кремлі не отримували офіційного звернення від представників Олексія Навального про його транспортуванні в Німеччину, але знають, що про це були повідомлення в соцмережах.

Речник Володимира Путіна запевняє, що омські лікарі запросили німецьких лікарів, які прибули для транспортування Навального, на консиліум та отримати всю інформацію про методи його лікування і аналізи. Пєсков підкреслив, що на проведення аналізів потрібен не день і не два. "Поки результату немає, тому треба трохи набратися терпіння", - цитує його видання "Медуза".

Відповідаючи на питання, чи втручалася влада, щоб перешкодити транспортуванню Навального в Німеччину, Пєсков сказав: "Це рішення лікаря. Йдеться про транспортування, яка може загрожувати життю пацієнта". Він додав, що адміністрація президента ніяк не втручається в ці питання: "Кремль не займається питаннями лікування пацієнтів. Ми не лікарі".

Раніше повідомлялося, що Навальний перебуває в комі в лікарні, його під'єднали до апарату штучного дихання. Речниця російського опозиціонера заявила, що впевнена, що Навального отруїли навмисно. Вона припускає, що отруту підсипали до його чаю, коли він був в аеропорту в Томську. Опозиціонеру стало зле під час польоту з Томська до Москви. Літак екстрено сів в Омську, і Олексія Навального каретою швидкої допомоги відвезли в лікарню. 

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