Помічник президента РФ Микола Патрушев заявляє, що без прямої підтримки Заходу Київ нібито "не наважився б" піти у наступ у Курській області РФ.

Очолюваний США Північноатлантичний альянс (НАТО) і західні спецслужби нібито брали безпосередню участь у плануванні наступу України на Курську область Росії. Таку заяву зробив помічник президента Росії Микола Патрушев в інтерв'ю російській газеті "Известия", оприлюдненому у п'ятницю, 16 серпня.

"Операція в Курській області також спланована за участю "натівців" і західних спецслужб", - стверджує Патрушев. Помічник Володимира Путіна також заявив, що заяви керівництва США про те, що Америка не причетна до операції ЗСУ на Курщині нібито не відповідають дійсності. "Без їхньої участі та прямої підтримки Київ не наважився б зайти на територію Росії", - стверджує Патрушев.

Білий дім: Україна не повідомляла заздалегідь про наступ

Зазначимо, що у Білому домі неодноразово заявляли, що Україна заздалегідь не повідомляла про свій наступ у Курській області, а Вашингтон не брав участі у підготовці операції.

Так, 13 серпня речниця Білого дому Карін Жан-П'єр у розмові з журналістами наголосила, що Вашингтон не причетний до операції українських сил. "Ми не маємо жодного стосунку до цього, - сказала вона. - Ми не були жодним чином залучені. Ми продовжимо комунікацію з українцями щодо їхнього підходу, але це дійсно їхня справа - говорити про це".

Заступник речника Державного департаменту США Ведант Пател назвав вторгнення Росії в Україну єдиною причиною ситуації в Курській області. "Саме президент Путін вторгнувся в Україну, і Україна захищається від цієї агресії", - зазначив він. Пател також наголосив, що США "не були залучені до жодного аспекту планування чи підготовки" цього наступу.

У Пентагоні відмовилися коментувати операцію Сил оборони України у Курській області. Речник відомства Патрік Райдер наголосив, що такі коментарі має надавати українська сторона.

Водночас президент США Джо Байден заявив, що операція України в Курській області "створила справжню дилему" для президента Росії Путіна.

