В Італії попрощалися з Сільвіо Берлусконі

В Міланському соборі відбулася церемонія прощання з колишнім прем'єр-міністром Італії Сільвіо Берлусконі. Він помер 12 червня у віці 86 років.

В кафедральному соборі в Мілані у середу, 14 червня, відбулося прощання з колишнім прем'єр-міністром Італії Сільвіо Берлусконі, повідомляє агенція dpa.

У соборі на церемонії прощання з політиком зібралися понад дві тисячі людей. На ній були присутні президент Італії Серджіо Маттарелла та прем’єр-міністерка Джорджія Мелоні разом з майже всіма членами уряду.

Серед присутніх також були прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан, емір Катару шейх Тамім бін Хамад Аль Тані та президент Іраку Абдул Латіф Рашид. Більшість країн ЄС на похороні представляли посли. Попрощатися з Берлусконі також прийшли бізнесмени та знаменитості.

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Прощальну службу транслювали на чотирьох великих екранах на площу, де зібралися тисячі людей. Прихильники Берлусконі почали збиратися за кілька годин до початку церемонії, тримаючи його фото та скандуючи: "Сільвіо! Сільвіо!" та "Дякую, Сільвіо!".

Прихильники Берслусконі зібралися на площі перед собором Фото: Stefano Porta/LaPresse/AP/dpa/picture alliance

У зв'язку зі смертю Берлусконі італійській уряд оголосив середу національним днем жалоби, під час якого над державними будівлями були приспущені прапори.

Тіло Берлусконі кремують, а його прах зберігатиметься в мавзолеї, який він побудував для себе та своєї родини на території своєї вілли поблизу Мілана, повідомило Reuters джерело, близьке до сім'ї.

Чотирьохразовий прем'єр та друг Путіна

Берслусконі пішов з життя 12 червня у віці 86 років у лікарні в Мілані. На початку квітня ЗМІ повідомили, що в нього діагностували рак крові. У 2016 році Берслусконі переніс операцію на серці. У нього також був рак простати. Кілька разів він потрапляв до лікарні після того, як перехворів важкою формою коронавірусу в 2020 році.

До приходу в політику Берлусконі заробив статки на комерційному телебаченні. Його сімейна холдингова група Fininvest зберігає контроль над медійним бізнесом MediaForEurope. У 1994 році Берлусконі створив партію "Вперед, Італіє" (Forza Italia), а після її перемоги на виборах того ж року сформував коаліцію правоцентристських партій. Тоді ж він став першим у Європі главою уряду, який володіє багатомільярдними статками. Загалом Берлусконі обіймав посаду прем'єра чотири рази, востаннє - до 2011 року. У вересні 2022 року він повернувся в італійський Сенат після позачергових парламентських виборів.

Берлусконі також був власником футбольного клубу "Мілан". У лютому 2023 року міланський суд виправдав його за підозрою в підкупі свідків у справі про використання послуг неповнолітніх повій.

Берлусконі вважався одним із найближчих друзів президента Росії Володимира Путіна. Він відкрито підтримував російську анексію Криму та визнавав український півострів частиною РФ. Після початку повномасштабної війни Росії проти України Берлусконі казав, що розчарувався в Путіні, але покладав провину за війну на президента України Володимира Зеленського.