Помер експрем'єр Італії Сільвіо Берлусконі

Колишньому італійському прем'єр-міністру було 86 років. Перед смертю в нього діагностували рак крові.

Помер колишній прем'єр-міністр Італії Сільвіо Берлусконі. Про це у понеділок, 12 червня, повідомило одне з найавторитетніших італійських видань Corriere della Sera . Офіційний представник Берлусконі підтвердив цю інформацію низці міжнародних агентств.

Італійський експрем'єр пішов з життя у віці 86 років у лікарні в Мілані. На початку квітня ЗМІ повідомили, що в Берлусконі діагностували рак крові після того, як його госпіталізували в реанімацію з проблемами дихання.

В останні роки Берлусконі неодноразово страждав від поганого самопочуття. У 2016 році він переніс операцію на серці. У нього також був рак простати. Кілька разів він потрапляв до лікарні після того, як перехворів важкою формою коронавірусу в 2020 році.

Берлусконі був прем'єром Італії чотири рази

До приходу в політику Берлусконі заробив статки на комерційному телебаченні. Його сімейна холдингова група Fininvest зберігає контроль над медійним бізнесом MediaForEurope.

У 1994 році Берлусконі створив партію "Вперед, Італіє" (Forza Italia), а після її перемоги на виборах того ж року сформував коаліцію правоцентристських партій. Тоді ж він став першим у Європі главою уряду, який володіє багатомільярдними статками. Загалом Берлусконі обіймав посаду прем'єра чотири рази, востаннє - до 2011 року. У вересні 2022 року він повернувся в італійський Сенат після позачергових парламентських виборів.

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Один із найближчих друзів Путіна

Берлусконі також був власником футбольного клубу "Мілан". У лютому 2023 року міланський суд виправдав його за підозрою в підкупі свідків у справі про використання послуг неповнолітніх повій.

Берлусконі вважався одним із найближчих друзів президента Росії Володимира Путіна. Він відкрито підтримував російську анексію Криму та визнавав український півострів частиною РФ. Після початку повномасштабної війни Росії проти України Берлусконі казав, що розчарувався в Путіні, але покладав провину за війну на президента України Володимира Зеленського.

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