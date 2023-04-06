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Сільвіо Берлусконі
Сільвіо БерлусконіФото: Andrew Medichini/AP/picture alliance
ПолітикаІталія

У Берлусконі діагностували лейкемію - ЗМІ

Анастасія Шепелева
2 год. тому

За даними ЗМІ, в колишнього прем'єр-міністра Італії Сільвіо Берлусконі діагностували рак крові після того, як його госпіталізували в реанімацію з проблемами дихання.

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У чотириразового прем'єр-міністра Італії Сільвіо Берлусконі діагностували лейкемію - рак клітин крові. Першим про це повідомило у четвер, 6 квітня, одне з найавторитетніших італійських видань Corriere della Sera. Після цього інформацію підтвердили джерела низки інших відомих ЗМІ, зокрема міжнародного інформаційного агентства Reuters.

Напередодні 86-річний політик потрапив до реанімації з проблемами дихання. Зараз він лікується в кардіологічному відділенні однієї з медичних установ у Мілані. 

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У партії кажуть про стабільний стан експрем'єра

Партія Берлусконі "Вперед, Італіє" входить до коаліції прем'єр-міністерки Джорджи Мелоні, однак сам Берлусконі не має ролі в уряді.

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Його соратник по партії, міністр закордонних справ Антоніо Таяні повідомив в інтерв'ю державному телеканалу RAI, посилаючись на слова особистого лікаря Берлусконі, що політик провів спокійну ніч у лікарні, його стан стабільний.

В останні роки Берлусконі неодноразово страждав від поганого самопочуття. У 2016 році він переніс операцію на серці, у нього також був рак простати, і він кілька разів потрапляв до лікарні після того, як заразився коронавірусом у 2020 році. Лише минулого тижня він виписався з клініки після кількаденного лікування.

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