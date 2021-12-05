Виверження вулкана Семеру в Індонезії: щонайменше 13 загиблих

В Індонезії на острові Ява сталося виверження вулкану Семеру. Щонайменше 13 осіб загинули, десятки людей отримали опіки та поранення.

Вулкан в суботу, 4 грудня, раптово вивергнув масу попелу та гарячих хмар диму, які вкрили сусідні села в провінції Східна Ява, змусивши людей у паніці тікати. Сотні людей шукали захисту тимчасових укриттях та мечетях, повідомляє AFP.

Більше десяти розташованих поблизу сіл покрило вулканічним попелом, низка будинків зруйновані.

Виверження розірвало міст поблизу населеного пункту Маланг, повідомляє Reuters. Дев'яносто вісім осіб були поранені, а понад 900 евакуювали. Щонайменше 40 осіб отримали опіки, 35 постраждалих госпіталізували.

Чоловік рятує худобу після виверження вулкану на острові Ява

Висота Семеру 3600 метрів, це один із майже 130 активних вулканів Індонезії. Востаннє він вивергався у січні, тоді обійшлося без жертв. Попереднє велике виверження трапилося у грудні 2020 року, тоді тисячі жителів змушені були рятуватися втечею.

Індонезія розташована на так званому "Тихоокеанському вогняному колі" - сейсмічно активній зоні, де спостерігаються землетруси й вулканічна активність.

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