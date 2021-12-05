Виверження вулкана Семеру в Індонезії: щонайменше 13 загиблих

В Індонезії на острові Ява сталося виверження вулкану Семеру. Щонайменше 13 осіб загинули, десятки людей отримали опіки та поранення.
Вулкан в суботу, 4 грудня, раптово вивергнув масу попелу та гарячих хмар диму, які вкрили сусідні села в провінції Східна Ява, змусивши людей у паніці тікати. Сотні людей шукали захисту тимчасових укриттях та мечетях, повідомляє AFP.
Більше десяти розташованих поблизу сіл покрило вулканічним попелом, низка будинків зруйновані.
Виверження розірвало міст поблизу населеного пункту Маланг, повідомляє Reuters. Дев'яносто вісім осіб були поранені, а понад 900 евакуювали. Щонайменше 40 осіб отримали опіки, 35 постраждалих госпіталізували.
Чоловік рятує худобу після виверження вулкану на острові Ява
Висота Семеру 3600 метрів, це один із майже 130 активних вулканів Індонезії. Востаннє він вивергався у січні, тоді обійшлося без жертв. Попереднє велике виверження трапилося у грудні 2020 року, тоді тисячі жителів змушені були рятуватися втечею.
Індонезія розташована на так званому "Тихоокеанському вогняному колі" - сейсмічно активній зоні, де спостерігаються землетруси й вулканічна активність.
Читайте також: Виверження вулкана на Ла-Пальмі: між трагедією та туризмом
-
Виверження вулкана Кілауеа: червоне небо над Гаваями
Кілауеа бурлить
Розпечені потоки лави прокладають собі шлях крізь скелі: виверження, згідно з інформацією влади, розпочалося ввечері неділі всередині вулканічного котла на Великому острові, найбільшому в американському острівному штаті Гаваї.
-
Виверження вулкана Кілауеа: червоне небо над Гаваями
Червоне небо над Гаваями
Вже незабаром після виверження парові хмари зафарбували нічне небо у яскраво червоний колір. Це добре видно на фотографіях, оприлюднених Національним парком "Гавайські вулкани". Влада штату попереджає - у повітря може потрапити багато вулканічного попелу. Через це літаки мають уникати територію довкола вулкана Кілауеа.
-
Виверження вулкана Кілауеа: червоне небо над Гаваями
Обережність навіть після виверження
Хмара диму ще здіймається біля досі активного гігантського вулкана - на наступний день після початку виверження він виглядає вже трохи спокійнішим. Але речниця Національного парку попереджає про ризики, які ще може таїти Кілауеа. Через це людям поки радять залишатися обережними.
-
Виверження вулкана Кілауеа: червоне небо над Гаваями
Видовище з космосу
Супутниковий знімок демонструє вулкан перед виверженням. Від 1950-х років Кілауеа регулярно вивергається і таким чином становить загрозу для місцевого населення.
-
Виверження вулкана Кілауеа: червоне небо над Гаваями
Цього разу жертв немає
Зазвичай виверження цього вулкана є безпечними, але у 1975 році одне з них призвело до загибелі двох людей. У 2014 році Великий острів навіть був змушений оголосити надзвичайний стан, бо лава Кілауеа загрожувала цілому місту Пахоа у східній частині острова.
-
Виверження вулкана Кілауеа: червоне небо над Гаваями
Буденні виверження
Ця фотографія з 2018 року добре ілюструє, що для людей, які живуть поблизу, виверження вулкана Кілауеа є буденною справою. Але метеорологічна служба США попереджає, що вітер може принести попіл навіть до місцевості на південному заході острова. Через це люди із хворобами органів дихання мають вдатися до "особливих заходів безпеки".
Автор: Штефані Геппнер, Олександр Голубов