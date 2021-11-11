У Мінську затримали чемпіонку світу з фристайлу Романовську

У Мінську затримали дворазову чемпіонку світу з фристайлу, найкращу спортсменку Білорусі 2019 року Олександру Романовську, повідомив Білоруський фонд спортивної солідарності (БФСС).

"Стало відомо, що увечері 10 листопада машину фристайлістки Олександри Романовської зупинили, коли вона поверталася з тренування", - йдеться у повідомленні фонду на сторінці у Facebook. За даними БФСС, дівчину затримали за статтею 24.3 КоАП Білорусі - "непокора законному розпорядженню або вимозі посадової особи під час виконання нею службових повноважень".

Також ідеться про те, що її доставили до ізолятора тимчасового тримання (ІТТ). "Батьки спортсменки досі не знають, у чому її звинувачують, передачу в ІТТ у них теж не прийняли", - повідомили у фонді. За їхньою інформацію, Романовську судитимуть 11 листопада.

Білоруські спортсмени проти режиму

22-річна Олександра Романовська - одна із понад 1,5 тисячі спортсменів, які у серпні 2020 року підписали відкритий лист із вимогою припинити насильство з боку силовиків щодо мирних протестувальників та провести повторні президентські вибори у Білорусічерез численні факти фальсифікації на користь Олександра Лукашенка. Пізніше її звільнили з Республіканського центру олімпійської підготовки з фристайлу нібито через прогули. Інших спортсменів тим часом затримували і арештовували за критику білоруських подій та участь у акціях протесту.

Раніше Білорусь уже покинули легкоатлети Світлана Тимановська, Яна Максимова та Андрій Кравченко, гандболіст Костянтин Яковлєв.