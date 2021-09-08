 Голова асоціації лікарів ФРН - проти посилення обмежень для нещеплених | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 11.09.2021

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Новини

Голова асоціації лікарів ФРН - проти посилення обмежень для нещеплених

Система охорони здоров'я в Німеччині не відчуває настільки сильного навантаження, щоб виправдати подальше посилення обмежень для нещеплених, пояснив голова асоціації лікарів ФРН.

Коронавірусні обмеження в Німеччині

Уже нині в Німеччині доступ до багатьох закладів сфери послуг дозволени тільки для вакцинованих, тих, хто одужав і за наявності негативного тесту

Голова Федеральної лікарської палати Німеччини Клаус Райнгардт (Klaus Reinhardt) вважає, що натепер посилення обмежень у ФРН для невакцинованих від коронавірусу не є доцільним. Витяги з інтерв'ю з ним оприлюднила в суботу, 11 вересня, газета Passauer Neue Presse.

"На цей час я - проти", - заявив Райнгардт. "Вдаватися до ще більшого тиску на невакцинованих було б наразі недоцільно", - додав він.

Коментар став відповіддю на запитання журналіста, чи є медик прихильником того, щоб ще більше посилити приписи, згідно з якими тільки щеплені від коронавірусу і ті, хто одужав після COVID-19, матимуть доступ до низки громадських заходів та установ.

"Посилення тиску викличе зворотну реакцію"

На думку керівника Федеральної лікарської палати Німеччини, нині система охорони здоров'я в Німеччині не відчуває настільки сильного навантаження, щоб цей крок був виправданий законодавчо.

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"З іншого боку, більший тиск, швидше за все, викличе зворотну реакцію серед тих людей, хто не визначився (щодо необхідності щеплень. - Ред.), яких можна переконати раціональними аргументами. Таким чином ми навряд чи достукаємося до тих 20-25 відсотків, кого ще не охопила вакцинація", - наголосив Райнгардт.

Потрібно активніше боротися з фейками

Водночас лікар закликав активніше розвіювати наявні сумніви й послідовно боротися з фейками про вакцинацію. Він також відкинув аргументи на користь того, що ті, хто не пройшли вакцинацію, не повинні мати права на компенсацію за втрату заробітку у зв'язку з необхідністю відбувати карантин. Такий захід вже анонсовано в декількох федеральних землях. "Ці дискусії вже набридли", - резюмував він.

У ФРН - 11 214 нових випадків інфікування за добу

У Німеччині за минулі 24 години виявлено 11 214 нових випадків інфікування коронавірусом, 45 хворих з діагнозом COVID-19 померли. Про це 11 вересня повідомив Інститут імені Роберта Коха (Robert-Koch-Institut - RKI).

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Загалом у 84-мільйонній країні з початку пандемії вірус виявлено у 4 070 295 осіб, 92 598 пацієнтів померли, понад 3,81 мільйона одужали.

Семиденний середній показник приросту нових випадків заражень досяг позначки 82,8 на 100 тисяч осіб (напередодні - 83,8, тиждень тому - 80,7). А семиденний середній показник госпіталізацій з COVID-19 на 100 тисяч населення становив на 10 вересня 1,95.

Комісія в Берліні - за вакцинацію вагітних

Дані, опубліковані у вихідні та святкові дні, однак, зазвичай нижче реальних показників через меншу кількість проведених тестів і неповну інформацію з регіонів.

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Раніше, 10 вересня, постійна комісія з вакцинації (Stiko) при Інституті імені Роберта Коха в Берліні висловилася на підтримку вакцинації від коронавірусу вагітних і тих жінок, які годують груддю. "Після ретельного розгляду й оцінки наявних даних" Stiko рекомендує робити щеплення жінок з другого триместру вагітності, а також жінок, що годують, двома дозами мРНК-вакцини, повідомив інститут.

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