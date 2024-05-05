Утримувачі єврооблігацій хочуть поновлення виплат Україною

Кредитори прагнуть, щоб Україна відновила виплату відсотків за єврооблігаціями в обмін на списання значної частини боргу, повідомляє The Wall Street Journal.

Група приватних іноземних власників єврооблігацій України планує вимагати від влади країни відновити виплати відсотків за державним боргом у 2025 році. Про це у суботу, 4 травня, повідомила газета The Wall Street Journal (WSJ) з посиланням на джерела.

За даними видання, Україна має непогашені єврооблігації на 20 мільярдів доларів. Нещодавно група, якій належить близько п'ятої частини цих облігацій, сформувала комітет і найняла юристів американської фірми Weil, Gotshal & Manges і банкірів з глобального інвестбанку PJT Partners для ведення переговорів від її імені.

Акціонери прагнуть, щоб Київ відновив виплати за відсотками в обмін на списання значної частини боргу. За даними газети, кредитори мають намір отримати до 500 мільйонів доларів у вигляді щорічних відсоткових виплат.

Переговори розпочнуться у травні

Деякі власники облігацій з цієї групи вже обговорювали плани із високопосадовцями в Києві. Україна має намір розпочати переговори з власниками цього місяця і прагне залучити до них уряди США та інших країн.

При цьому, за даними WSJ, США, які нещодавно схвалили допомогу Україні на 61 мільярд доларів, та їх союзники стурбовані тим, що гроші платників податків опиняться в руках власників облігацій, якщо Україна відновить будь-який вид обслуговування боргу.

Річ у тім, що у 2022 році власники єврооблігацій України погодилися на боргові канікули терміном на два роки. Він добігає кінця у серпні. Натомість низка західних країн надали Україні боргові канікули за приблизно 4 мільярдами доларів позик до 2027 року. Тепер їх непокоїть те, що власники облігацій можуть почати отримувати виплати раніше за них.

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Україні може загрожувати дефолт

Ситуація ускладнюється тим, що термін боргових канікул за єврооблігаціями спливає. Без досягнення нової угоди Україні може оголосити дефолт їхнього завершення у серпні. За такого розвитку подій репутація країни серед інвесторів погіршиться, що ускладнить можливість нових запозичень.

Деякі власники облігацій запропонували використати заморожені російські активи в Європі та Північній Америці, щоб допомогти погасити частину своєї заборгованості. Втім, на це не погоджуються представники Міжнародного валютного фонду і окремі країни Великої сімки.