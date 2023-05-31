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"Нафтогаз" домовився про реструктуризацію євробондів

Анастасія Шепелева
51 хв. тому

Компанія повідомила, що домовилася з інвесторами щодо реструктуризації єврооблігацій з термінами погашення у липні 2022 року та у листопаді 2026-го.

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Вхід до офісу національної акціонерної компанії "Нафтогаз України"
Офіс "Нафтогазу" в КиєвіФото: NurPhoto/picture alliance

НАК "Нафтогаз України" досягла домовленостей з інвесторами щодо реструктуризації двох випусків єврооблігацій зі строками погашення в липні 2022 року та листопаді 2026 року. Про це повідомляється на сайті компанії у середу, 31 травня, із посиланням на заяву глави "Нафтогазу" Олексія Чернишова за результатами зустрічі з власниками єврооблігацій.

"Ми стали ще на крок ближче до виконання зобов’язань перед інвесторами. Важливо, що нам вдалося в тісному діалозі з усіма власниками єврооблігацій знайти найоптимальніші рішення як для інвесторів, так і для нашої групи компаній", - зазначив Чернишов, якого цитує пресслужба НАКу.

Детальні пропозиції щодо реструктуризації також схвалили правління і наглядова рада компанії. Рішення ще має остаточно схвалити Кабінет Міністрів як акціонер компанії. У підсумку реструктуризація має завершитися до кінця липня цього року, додали в "Нафтогазі".

Тарифи на газ залишаться незмінними

Наприкінці квітня в "Нафтогазі" повідомили, що зважаючи на воєнний стан та економічну ситуацію в Україні компанія залишає для побутових споживачів діючий тариф 7,96 гривні за кубометр газу із ПДВ ще на рік.

"Нафтогаз України" забезпечує газом понад 12,4 мільйона українських домогосподарств. Усі ці клієнти отримують газ відповідно до річного тарифного плану "Фіксований", який і передбачає ціну 7,96 гривні за кубометр. Тариф діятиме до 1 травня 2024 року включно.

"Нафтогаз" планує збільшити видобуток газу у 2023 році

У лютому Чернишов заявив, що у 2023 році "Нафтогаз" має на меті збільшити власний видобуток газу на один мільярд кубометрів.

У планах пробурити 12 нових газових свердловин на заході України і створити "достатні резерви газу" для наступного опалювального сезону. Також "Нафтогаз" планує розвивати проєкти у галузі відновлюваної енергетики.

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www.naftogaz.com
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