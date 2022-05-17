Уряд України припиняє регулювання цін на пальне

24 лютого Росія здійснила повномасштабне військове вторгнення в Україну.

Читайте новини та статті про війну в Україні, зокрема хроніку подій 17 травня.

На цій сторінці (оновлюється) DW стежить за подіями середи, 18 травня (час київський).

++04.09++

США думають над тим, щоби заблокувати можливість виплати Росією за держборгом, повідомляє американське фінансове видання Bloomberg із посиланням на джерела. За словами його співрозмовників, йдеться про анулювання з 25 травня ліцензії, яка дозволяє платити власникам облігацій. Такий крок пришвидшить дефолт РФ. Водночас зазначається, що остаточно рішення ще не ухвалене.

Канада може заборонити в'їзд Путіну та тисячі урядовців і військових РФ

++03.35++

У Сенаті Канади представили законопроєкт про заборону в'їзду президенту Росії Володимиру Путіну та понад тисячі російських посадовців і військових.

Володимир Путін

Міністр громадської безпеки Марко Мендічіно назвав документ однією зі складових притягнення РФ до відповідальності за злочини в Україні, повідомляє агенція Reuters.

Після повномасштабного військового вторгнення РФ в Україну Канада постачає Києву озброєння та запровадила санкції проти російського оборонного сектору і сотень фізичних і юридичних осіб. У відповідь Росія заборонила в'їзд на свою територію прем'єр-міністру Канади Джастіну Трюдо та майже 600 інших громадян.

ЄС підготував план післявоєнної допомоги Україні на сотні мільярдів євро - ЗМІ

++03.06++

Європейська комісія планує затвердити в середу план фінансової допомоги Україні на післявоєнну відбудову, повідомило німецьке видання Sueddeutsche Zeitung із посиланням на проєкт документу в своєму розпорядженні. Згідно з ним, Євросоюз надасть Києву сотні мільярдів євро на понад 10 років із умовою боротьби з корупцією та проведенням реформ задля наближення до ЄС.

США запускають нову програму зі збору даних про воєнні злочини РФ

++02.24++

Державний департамент США оголосив про запуск нової програми зі збору, аналізу та поширення інформації про воєнні злочини Росії в Україні. Очікується, що ці дані можна буде використовувати в майбутніх цивільних і кримінальних юридичних процесах. Документацію будуть публікувати на спеціальному сайті, щоби допомогти спростувати дезінформацію РФ.

Програма започатковується зі стартовими інвестиціями в шість мільйонів доларів, які згодом будуть поповнюватись. Вона називається Conflict Observatory. За неї відповідальні провідна компанія-виробник географічних інформаційних систем Esri, лабораторія гуманітарних досліджень Єльського університету, Смітсонівська ініціатива культурного порятунку та PlanetScape Ai. Уряд США поділився з ними комерційними супутниковими знімками.

Ситуація в регіонах

++02.02++

Протягом 17 травня російські війська обстріляли 45 населених пунктів у Донецькій та Луганській областях, зруйнували чи пошкодили 36 житлових будинків, шість промислових і фермерських підприємств, супермаркет, спортивну школу, гуртожиток і аптеку. Внаслідок обстрілів загинули вісім мирних мешканців, четверо отримали поранення, серед них восьмирічна дитина. Про це повідомляє угруповання Об'єднаних сил.

На Харківщині внаслідок удару росіян по селищу Печеніги Чугуївського району поранення отримав 73-річний цивільний чоловік. При цьому в самому Харкові за день не було жодного обстрілу. "Все це дякуючи героїзму наших захисників, які відігнали російських окупантів", - написав у соцмережах голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

++01.37++

Командування повітряних сил Збройних сил України заявляє про ураження протягом доби 17 травня 15 російських повітряних цілей: чотирьох крилатих ракет і 11 безпілотників. "Ударна авіація Повітряних сил завдала ударів по ротно-тактичних групах окупантів, скупченню техніки, живій силі та складах боєприпасів ворога", - йдеться у зведенні за добу.

Дев'ять з 11 російських безпілотників типу "Орлан-10" та один оперативно-тактичний безпілотний авіаційний комплекс типу Zala збили на Донбасі. Угруповання Об'єднаних сил також звітує про знищення за добу трьох російських танків, трьох артилерійських систем, шести одиниць бойової броньованої техніки та семи автомобілів, у тому числі однієї вантажівки з боєприпасами. Загалом за день українські військові відбили на Донбасі 12 атак армії РФ, на чотирьох локаціях тривають бої.

Уряд України припиняє держрегулювання цін на пальне

++01.17++

Кабінет міністрів України вирішив тимчасово призупинити державне регулювання цін на пальне. Як розповіла в ефірі національного телемарафону перша віцепрем’єр-міністерка, міністерка економіки Юлія Свириденко, це робиться задля того, щоб оператори ринку мали можливість "наситити ринок необхідним ресурсом". Уряд очікує, що граничні ціни на літр бензину не перевищуватимуть 52 гривні, а на дизельне пальне - 58 гривень. Якщо оператори зловживатимуть цінам, щодо них будуть запроваджувати санкції, запевнила Свириденко.

Зеленський на Каннському фестивалі: Кіно не має бути німим

++00.59++

Президент України Володимир Зеленський виступив на відкритті 75-го Каннського кінофестивалю, де наголосив, що в умовах війни кіно не має мовчати.

Зокрема, він пригадав перший повністю звуковий фільм Чарлі Чапліна "Великий диктатор" 1940 року, який був сатирою на нацизм і Адольфа Гітлера. Зеленський наголосив, що якщо зараз, як і тоді знову є повномасштабна війна і диктатор, то "знову, як і тоді, потрібно, щоби кіно не було німим". Зал аплодував йому стоячи.

++00.38++

Всесвітня організація охорони здоров'я закликає розслідувати удари російських військ по українських лікувальних закладах. З моменту повномасштабного військового вторгнення РФ в Україну 24 лютого ВООЗ задокументувала 226 атак на медичні установи. "Ці удари не можна виправдати, і їх слід розслідувати", - заявив глава європейського управління Ганс Клюге в Києві.

Він також наголосив, що через війну кожен третій пацієнт в Україні не має достатнього доступу до ліків, а кожен п'ятий потребує психологічної допомоги. Крім того, він звернув увагу на ріст сексуального насильства.

Читайте також: Як поліція фіксує сексуальні злочини військових РФ в Україні

Відеозвернення Зеленського

++00.17++

Президент України Володимир Зеленський назвав ракетний обстріл Львівщини 17 травня, обстріли Сумщини та Чернігівщини, удари в Луганській області та специфічну диверсійну активність росіян у прикордонних районах "створенням напруги". "Це спроба компенсації російської армії за серію провалів на сході і півдні нашої країни", - сказав він у відеозверненні за підсумком 83-го дня війни в Україні.

++00.05++

У відеозверненні за підсумком 83-го дня війни президент України Володимир Зеленський запевнив, що евакуаційна місія з "Азовсталі" в Маріуполі триває. "ЇЇ курують наші військові і розвідники. Залучені найбільш впливові міжнародні посередники", - сказав він. Ніяких подробиць Зеленський не розповів.

Востаннє українська влада офіційно підтвердила вночі 17 травня, що з "Азовсталі" вивезли 264 військових, із яких 53 - важкопоранені, на непідконтрольну уряду територію Донецької області. Українські високопосадовці обіцяють, що військових повернуть додому в рамках обміну. Тим часом у Державній думі РФ заговорили про можливість законодавчої заборони обміну бійців "Азову" на полонених через їхнє визнання нібито "воєнними злочинцями".