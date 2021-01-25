Уряд ФРН готує заборону на в'їзд з країн, де шириться мутований коронавірус

Уряд Німеччини планує заборонити в'їзд з країн, де спостерігається стрімке поширення мутованого коронавірусу. Йдеться передусім про Великобританію, Португалію, ПАР та Бразилію, заявив у четвер, 28 січня, міністр внутрішніх справ ФРН Горст Зеегофер (Horst Seehofer).

У ЄС поставилися до планів німецького уряду критично. Єврокомісія застерегла Німеччину від "надто радикальних заходів", проте Зеегофер зауважив, що країна не чекатиме на спільну позицію ЄС. "Ми не можемо розраховувати на те, що в осяжному майбутньому вдасться досягти європейського рішення, що відповідатиме й нашим уявленням. І тому ми готуємо заходи на національному рівні", - сказав міністр перед відеоконференцією з європейськими колегами, цитує інформагентство AFP.

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Зеегофер, однак, заперечив, що обмеження стосуватимуться таких країн ЄС як Бельгія та Нідерланди. Остаточне рішення щодо переліку країн має бути ухвалене до 29 січня. Поки що ж німецькі міністерства ведуть консультації, зокрема щодо винятків. Зеегофер припустив, що заборона на в'їзд, можливо, не стосуватиметься німецьких громадян та осіб, зайнятих у транспортуванні вантажів.

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За словами міністра, заборона поширюватиметься на всі види транспорту - повітряний, залізничний, автомобільний та морський. Чи будуть скасовані абсолютно всі авіарейси з країн, де поширена мутація коронавірусу, залежатиме від остаточного переліку винятків. Тривалість обмежувальних заходів залежатиме від темпів поширення інфекції, зазначив Зеегофер.

Нагадаємо, що 25 січня Єврокомісія запропонувала запровадити більш жорсткі, ніж досі, обмеження щодо поїздок всередині ЄС, а також за його межі.