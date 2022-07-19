Уряд Бориса Джонсона витримав вотум недовіри

Парламент Великобританії після дебатів проголосував ввечері 18 липня за довіру уряду прем'єр-міністра Бориса Джонсона, який він призначив після оголошення про відставку на період до обрання нового. Висловлення недовіри підтримали 238 депутатів, у той час як 349 проголосували проти цього, повідомляє агентство AFP.

Спершу недовіру Джонсону ініціювала Лейбористська партія - опозиційна сила в парламенті. Лейбористи закликали негайно замінити прем'єра тимчасовим до кінця перегонів за його посаду. Це клопотання відхилили, оскільки Джонсон уже подав у відставку, натомість вирішили проголосувати щодо довіри уряду.

Під час дебатів Джонсон захищав свій уряд, посилаючись, зокрема, й на підтримку України у війні, розв'язаній Росією. Відмова депутатів висловити йому недовіру дозволить Джонсону допрацювати на посаді до завершення перегонів за прем'єрське крісло. В інакшому випадку довелося би оголошувати національні парламентські вибори.

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Боротьба за посаду прем'єра Великобританії

Після відставки Джонсона з посади лідера Консервативної партії продовжуються вибори його наступника. Голова партії з більшістю у нижній палаті парламенту (зараз більшість у консерваторів. - Ред.) є де-факто прем'єр-міністром.

За результатами третього туру голосування депутатів-консерваторів, який пройшов 18 липня, на посаду залишилося четверо кандидатів із восьми: колишній міністр фінансів Ріші Сунак (отримав 115 голосів), молодша міністерка з торговельної політики Пенні Мордонт (82 голоси), міністерка закордонних справ Ліз Трасс (71 голос) і ексміністерка з питань рівності та місцевого самоврядування Кемі Баденох (58 голосів). Як передає агенція Reuters, з перегонів вибув голова спеціального комітету з закордонних справ Палати громад Том Тугендхат, який набрав найменшу кількість голосів - 31.

Чергове голосування за кандидатів, що лишились, пройде у вівторок 19 липня, і за його результатами перегони покине ще один претендент із найменшою кількістю голосів. До кінця поточного тижня голосування проведуть ще раз. Коли на посаду залишиться двоє кандидатів, за них уже голосуватимуть не тільки депутати, а всі члени Консервативної партії.

Нового голову Консервативної партії і, відповідно, прем'єр-міністра Великобританії оголосять не раніше 5 вересня - після завершення "канікул" британського парламенту. До того часу Джонсон продовжить виконувати обов'язки британського прем'єра.

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