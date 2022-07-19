Уряд Бориса Джонсона витримав вотум недовіри

Парламент Великобританії після дебатів проголосував ввечері 18 липня за довіру уряду прем'єр-міністра Бориса Джонсона, який він призначив після оголошення про відставку на період до обрання нового. Висловлення недовіри підтримали 238 депутатів, у той час як 349 проголосували проти цього, повідомляє агентство AFP.
Спершу недовіру Джонсону ініціювала Лейбористська партія - опозиційна сила в парламенті. Лейбористи закликали негайно замінити прем'єра тимчасовим до кінця перегонів за його посаду. Це клопотання відхилили, оскільки Джонсон уже подав у відставку, натомість вирішили проголосувати щодо довіри уряду.
Під час дебатів Джонсон захищав свій уряд, посилаючись, зокрема, й на підтримку України у війні, розв'язаній Росією. Відмова депутатів висловити йому недовіру дозволить Джонсону допрацювати на посаді до завершення перегонів за прем'єрське крісло. В інакшому випадку довелося би оголошувати національні парламентські вибори.
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Боротьба за посаду прем'єра Великобританії
Після відставки Джонсона з посади лідера Консервативної партії продовжуються вибори його наступника. Голова партії з більшістю у нижній палаті парламенту (зараз більшість у консерваторів. - Ред.) є де-факто прем'єр-міністром.
За результатами третього туру голосування депутатів-консерваторів, який пройшов 18 липня, на посаду залишилося четверо кандидатів із восьми: колишній міністр фінансів Ріші Сунак (отримав 115 голосів), молодша міністерка з торговельної політики Пенні Мордонт (82 голоси), міністерка закордонних справ Ліз Трасс (71 голос) і ексміністерка з питань рівності та місцевого самоврядування Кемі Баденох (58 голосів). Як передає агенція Reuters, з перегонів вибув голова спеціального комітету з закордонних справ Палати громад Том Тугендхат, який набрав найменшу кількість голосів - 31.
Чергове голосування за кандидатів, що лишились, пройде у вівторок 19 липня, і за його результатами перегони покине ще один претендент із найменшою кількістю голосів. До кінця поточного тижня голосування проведуть ще раз. Коли на посаду залишиться двоє кандидатів, за них уже голосуватимуть не тільки депутати, а всі члени Консервативної партії.
Нового голову Консервативної партії і, відповідно, прем'єр-міністра Великобританії оголосять не раніше 5 вересня - після завершення "канікул" британського парламенту. До того часу Джонсон продовжить виконувати обов'язки британського прем'єра.
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Скандальні ляпи британського прем'єра Бориса Джонсона
Усупереч власним очікуванням
"Мої шанси стати прем'єр-міністром настільки ж високі, як і шанси знайти Елвіса (Преслі) на Марсі, або ж шанси того, що після реінкарнації я стану оливкою", - казав колись 55-річний Джонсон. 23 липня 2019 року він став головою Консервативної партії, перемігши свого опонента, голову МЗС Джеремі Ханта, і стане новим прем’єром Сполученого Королівства на зміну Терезі Мей.
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Скандальні ляпи британського прем'єра Бориса Джонсона
Екстравагантний керівник уряду
Колишній мер Лондона і один із головних прихильників Brexit Борис Джонсон "без 5 хвилин" - голова уряду Великобританії. Джонсону доведеться вести переговори з лідерами країн з усього світу. Вибудувати відносини з деякими із них буде непросто через різкі і неоднозначні висловлювання, які в минулому зробив Джонсон. Кого він встиг образити?
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Скандальні ляпи британського прем'єра Бориса Джонсона
Порівняння ЄС з Гітлером
Перед референдумом щодо Brexit Борис Джонсон не раз критикував ЄС і його лідерів. Зокрема в інтерв'ю The Sunday Telegraph він порівняв ЄС із Адольфом Гітлером: "ЄС намагається створити наддержаву. Наполеон, Гітлер та інші хотіли зробити щось подібне, але погано закінчили". З цією "наддержавою" Джонсону зараз доведеться найчастіше мати справу через Brexit, який лишає йому у спадок Тереза Мей.
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Скандальні ляпи британського прем'єра Бориса Джонсона
"Напівкенійській" президент і "садистка-санітарка"
Не всі знають, що Джонсон народився у Нью-Йорку. З лідерами США у нього відносини амбівалентні. Барака Обаму він назвав "напівкенійськім президентом", Гілларі Клінтон "схожа на садистку-санітарку в психіатричній лікарні". Трампа він би запросив до Лондона, але не хоче ризикувати самими лондонцями. Між тим, Трамп вже привітав Джонсона у Twitter. Він буде "чудовим прем’єром", написав Трамп.
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Скандальні ляпи британського прем'єра Бориса Джонсона
Тиран, який допомагає знищити ІД
Дісталося від екс-мера Лондона і Володимирові Путіну. "Путін - досить жорсткий тиран і маніпулятор, причетний до окупації окремих районів України і знищення літака рейсу MH17 Malaysia Airlines у Донецькій області". Крім того, Джонсон порівняв Путіна...
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Скандальні ляпи британського прем'єра Бориса Джонсона
Ельф із "Гаррі Поттера"
...із домашнім Ельфом Доббі з серії фільмів про Гаррі Поттера.
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Скандальні ляпи британського прем'єра Бориса Джонсона
Країна канібалів
У 2006 році Борис Джонсон примудрився образити цілу країну. Він написав у своїй колонці в газеті, що Консервативна партія Великобританії призвичаїлася до "канібалістичних оргій і вбивств вождів у стилі Папуа Нової Гвінеї". На фото - вулкан Улавун на острові Нова Британія, що належить до Папуа Нової Гвінеї.
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Скандальні ляпи британського прем'єра Бориса Джонсона
Ліверпуль і "статус жертви"
Ображені на Джонсона і жителі англійського портового Ліверпуля. В одній зі своїх статей він заявив, що ліверпульці "насолоджуються статусом жертви" через страту в Іраку жителя цього міста Кена Біглі у 2004 році. Партія консерваторів відправила Бориса Джонсона вибачатися перед усім містом.
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Скандальні ляпи британського прем'єра Бориса Джонсона
Порівняв мусульманських жінок у бурці з поштовою скринькою і...
...відмовився вибачатися після того, як його звинуватили в ісламофобії. Скандал розгорівся у серпні 2018 року, коли Джонсон у газетній колонці The Telegraph написав: "абсолютно безглуздо, що людям доводиться виходити на вулицю в одязі, який найбільше нагадує поштові скриньки". Разом з тим, він виступив проти тотальної заборони бурки у Данії. Але скандал це не зупинило. На фото - протест мусульман.
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Скандальні ляпи британського прем'єра Бориса Джонсона
Чи змінить Джонсон імідж заради прем'єрства?
А таким бачить Бориса Джонсона карикатурист Сергій Йолкін. От тільки зачіску йому варто було б підправити, вважає митець.
Автор: Дмитро Каневський, Микита Баталов, Азад Сафаров