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Люди на вулиці в Херсоні
Люди на вулиці в ХерсоніФото: Igor Burdyga/DW
СуспільствоУкраїна

Уряд України пропонує безкоштовну евакуацію з Херсона

Олександр Куницький
2 год. тому

Евакуація планується до Кривого Рогу, Миколаєва та Одеси з можливим подальшим переміщенням на Кіровоградщину, Хмельниччину чи до західних регіонів України, повідомила Ірина Верещук.

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Через складну безпекову ситуацію та проблеми з інфраструктурою в місті Херсон уряд України пропонує безкоштовну евакуацію, повідомила у понеділок, 21 листопада, віцепрем’єрка, міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук.

"З урахуванням складної безпекової ситуації в місті та проблем з інфраструктурою, ви можете евакуюватися на зимовий період до більш безпечних регіонів країни. Уряд пропонує безкоштовну евакуацію до Кривого Рогу, Миколаєва та Одеси, з можливим подальшим переміщенням на Кіровоградщину, Хмельниччину чи до західних регіонів України", - написала вона у Telegram.

За словами Верещук, евакуйованим забезпечать безоплатне проживання у прихистках, гуманітарну допомогу, харчування, медичну підтримку. Також буде надано допомогу в оформленні довідки ВПО та відповідну грошову допомогу від держави та міжнародних організацій, додала вона.

Верещук зазначила, що повідомити про бажання евакуюватися можна декількома способами: записатися особисто в "Пункті незламності", який розташовано на центральній площі Свободи в місті Херсон, зателефонувати на гарячу лінію Херсонської ОВА або написати у месенджери, повідомити в чат-бот волонтерської організації Helping to leave або звернутися на цілодобову гарячу лінію мінреінтеграції.

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Нагадаємо, наприкінці липня уряд України ухвалив рішення про обов'язкову евакуацію населення з Донеччини. Втім, як наголосили у мінреінтеграції, попри обов'язковість, від евакуації можна відмовитися - достатньо підписати заяву про усвідомлення усіх наслідків і персональної відповідальності за власне життя.

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