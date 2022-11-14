Як Херсон повертається до життя після окупації

Хоч Херсон поки без електроенергії, води та тепла, але у місто поступово повертається життя. Про це DW поговорила з заступником голови Херсонської облради Юрієм Соболевським.

У п’ятницю, 11 листопада, Збройні сили Україні повернули під контроль української влади місто Херсон. Вже за два дні звільнений обласний центр відвідав президент України Володимир Зеленський. Про те, як Херсон повертається до життя після деокупації, DW поговорила з заступником голови Херсонської облради Юрієм Соболевським.

DW: Пане Соболевський, чи можете розказати, яка зараз ситуація в Херсоні?

Юрій Соболевський: Херсон поки що закритий для цивільних, зокрема і для цивільних органів влади, але ситуацію в місті знаю, оскільки ми працюємо разом однією командою з Херсонською обласною військовою адміністрацією, яка вже зараз у Херсоні. Я буду у Херсоні завтра. Ситуація там складна, тому що великі пошкодження об'єктів критичної інфраструктури, зараз там ще здійснюються стабілізаційні заходи, фільтраційні заходи, розмінування. Це роблять ЗСУ, Нацполіція, СБУ, і до Херсона потроху повертається життя. Потроху починає працювати мобільний зв'язок, працюють інженери для поновлення енергозабезпечення міста, відповідно, і водопостачання, бо без електроенергії немає і води. Але впевнений, що швидко повернемо життя до Херсона.

Де найбільше критичних руйнувань? Чи пошкоджений газопровід?

Коли немає електроенергії, то це глобальна катастрофа, бо не працює нічого. Зараз там великі проблеми в медичних закладах, бо на генераторах намагаються працювати. Є пошкодження і газопроводу в деяких місцях, і над цим теж працюємо.

Як херсонці опалюють? Адже вже холодно. Чи є в місті мобільні пункти обігріву?

Поки що немає необхідності встановлювати мобільні пункти обігріву, бо температура ще не критично знизилася. Насправді, опалення було до останнього, то поки не катастрофічно. Але катастрофа може бути, якщо швидко не поновити інфраструктуру.

Повідомляється про поновлення мобільного зв’язку в місті, однак додзвонитися нікому в Херсоні неможливо поки. Що про це відомо?

Коли говорять, що поновлюється зв'язок, це не означає, що у всьому місті є мобільне покриття з мобільним інтернетом. Поки фактично створена тимчасова мережа, тому що телекомунікаційне обладнання або знищене, або покрадене, або те, що є, потребує електроенергії. Є частково зони, де мобільний зв'язок працює - це локації і в центрі, і в інших районах, де військові роздають інтернет через супутникові системи Starlink. Але все це тимчасові заходи, Все треба відновлювати з нуля. Дуже багато роботи ще треба зробити.

Яка гуманітарна ситуація? Як з їжею, ліками? Чи надається необхідна медична допомога, адже повідомлялося, що російські окупаційні війська викрали з лікарень обладнання?

Медична допомога надається зараз, але, на жаль, не всі медичні послуги доступні. Є великі проблеми з обладнанням, каретами швидкої допомоги, є певна проблема і з лікарями деяких категорій, приміром, анестезіологами. Ми працюємо над тим, щоб лікарі повноцінно могли повернутися до роботи, вже зрозуміло, яка є потреба з поновлення обладнання. Лист потреб вже сформований і відправлений профільному міністерству.

В Херсоні тривають роботи з розмінування Фото: Raphael Lafargue/abaca/picture alliance

Ви кажете, що немає можливості цивільним заїхати в місто, а чи є можливість виїхати з Херсона тим, хто хоче?

Забезпечена можливість безкоштовної евакуації на іншу територію України, але все ж таки в місті зараз проводяться фільтраційні заходи, працює СБУ, Нацполіція. Поки що обмежений в'їзд в Херсон та виїзд з міста, але такі можливості є.

Місцеві жителі повідомляли, що з річкового порту Херсона намагалися водним шляхом виїхати люди на приватних плавзасобах, катерах. Виїзд з міста через Дніпро зараз можливий?

Це не відповідає дійсності. Там немає руху ніякого, бо локація по Дніпру закрита. Фактично її закрили окупанти, коли переміщали захоплений комунальний річковий транспорт і вивозили на ньому людей на лівий берег. Це фактично була депортація. Зараз цього вже немає, тому що місто контролюють ЗСУ.

Щодо встановлення ймовірних воєнних злочинів російських військових - чи почалася робота з документування і наскільки масовими є ці злочини?

Насправді, ця робота проводилася постійно. У слідчих не було доступу до території, і велика кількість людей боялася давати свідчення, бо у Херсоні перебували родичі, вони боялися за їхнє життя. Бо якщо росіяни б дізналися, що людина дає свідчення, то цих родичів могли заарештувати та закатувати. Зараз значно більше інформації та кримінальних проваджень буде, тому навантаження на правоохоронців зростає.

Всі правоохоронні органи вже повернулися на місця і працюють?

В області на деокупованих територіях всюди вже працює Нацполіція, в тому числі поліцейські беруть участь у розмінуванні території.

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Чи є інформація, скільки людей зараз перебуває в Херсоні і на звільнених територіях Херсонської області?

Зараз ми не коментуємо цифри. Бо до цього у нас була орієнтовна інформація, зараз ми хочемо отримати точну інформацію, аби розуміти гуманітарні потреби, щодо відновлення енергомережі тощо.

Коли будуть поновлені на деокупованих територіях соціальні виплати та пенсії?

Поновлює свою роботу "Укрпошта" зі своїми мобільними відділеннями, де люди зможуть отримати пенсії готівкою, які не мали можливості їх отримати через відсутність банківських карток. А всі інші виплати Україна не зупиняла - пенсія і раніше, під час окупації, і зараз нараховується. Всі кошти на рахунках людей. Після поновлення банківської системи люди зможуть розраховуватися цими коштами.

Під час окупації готівкова маса гривні була зменшена в області. Чи буде завезено в область додаткова готівка?

Під час окупації гривні окупаційна влада оголосила війну і полювала на гривню, але гривня витримала і отримала перемогу над російською валютою. Тому росіяни вимушені були приймати гривню і запровадити бівалютну систему, коли можна було розрахуватися і гривнею, і рублями. Тому гривня була основною валютою для розрахунків. Дефіцит готівкової гривні в місті відсутній.

Коли Херсонська облрада у повному складі повернеться у Херсон?

Депутати - це люди. Є частина депутатів, які постійно працювали з початку війни, є такі, які стали зрадниками, а є такі, які просто нічого не робили увесь цей час. У військовий час повноваження облради обмежені, тому ми фактично всі працюємо як волонтери з освітніх питань, гуманітарних та координуємо роботу критичних підприємств інфраструктури.