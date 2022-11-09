"Укрнафта": робота компанії заблокована після націоналізації

В компанії стверджують, що правоохоронці проводять обшуки без відповідних рішень суду. В СБУ ж кажуть, що перевіряють інформацію про можливі правопорушення менеджменту "Укрнафти".

З вечора 8 листопада представники Служби безпеки України (СБУ) і Бюро економічної безпеки (БЕБ) блокують роботу компанії "Укрнафта", близько 42 відсотків якої до останнього часу належали так званій групі "Приват" Ігоря Коломойського та Геннадія Боголюбова, але були передані в управління міністерства оборони України на час дії воєнного стану. Про це йдеться у повідомлені, оприлюдненому в Facebook компанії у середу, 9 листопада.

"Озброєні особи, представники СБУ та БЕБ України перебувають в центральному офісі ПАТ "Укрнафта" і без наявності будь-яких судових документів здійснюють обшук приміщень, не допускають працівників до робочих місць, перешкоджають здійсненню обов’язкових операційних процесів", - повідомили у компанії.

Також в "Укрнафті" кажуть, що з 8 листопада заблоковано здійснення усіх банківських розрахунків, створено загрозу своєчасному поданню податкової звітності, оформленню документів для видобутку та виробництва і "загрозу перебоїв у роботі 530 АЗС по усій території України". "Виконувати доручення Президента України і працювати 24/7 за таких умов - надто ускладнено", - наголошують в "Укрнафті".

Компанія закликала міністра оборони Олексія Резнікова втрутитися в ситуацію "та припинити беззаконня, що дискредитує державу".

У СБУ кажуть про порушення

У свою чергу Служба безпеки України завила, що "забезпечує передачу до держвласності одного з найбільших нафтопереробних заводів країни". "Співробітники Служби безпеки здійснюють превентивні заходи, аби не допустити дестабілізації роботи одного з найбільших нафтопереробних заводів України", - повідомили в пресслужбі СБУ.

Дії своїх співробітників і колег з БЕБ там пояснили перевіркою інформації "про багатомільйонні ухилення менеджментом компанії від сплати обов'язкового акцизного збору за 2022 рік". Також правоохоронці перевіряють інформацію щодо можливих порушень для збільшення прибутку під час виготовлення пального.

"За процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора готується повідомлення про підозру менеджменту компанії за ч.3 ст. 212 Кримінального кодексу України (ухилення від сплати податків, зборів, обов'язкових платежів)", - наголосили в СБУ. В "Укрнафті" ці підозри відкидають.

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