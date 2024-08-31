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Україну атакували з Курщини 52 "шахеди": 2 повернулись в РФ

Анастасія Шепелева
31 серпня 2024 р.

Сили ППО збили 24 "шахеди", запущені з Курської області РФ, ще 25 були локаційно втрачені (впали самостійно), два повернулись в напрямку Росії, ще один полетів у Білорусь.

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Російський ударний дрон-камікадзе типу Shahed
"Шахед"Фото: Middle East Images/picture alliance

Російські війська в ніч на суботу, 31 серпня, атакували Україну балістичною ракетою "Іскандер-М" чотирма зенітними керованими ракетами С-300 та 52-ма ударними безпілотниками (БпЛА) типу Shahed-131/136.

За даними Повітряних сил Збройних сил України, дрони запускали з Курської області РФ, балістику - з Воронезької, а С-300 - з окупованої Донеччини. 

До відбиття повітряного нападу залучалась авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи радіоелектронної боротьби та мобільні вогневі групи Повітряних Сил і Сил оборони України.

Збити вдалося 24 "шахеди", ще 25 були локаційно втрачені (впали самостійно), два полетіли в напрямку Росії, ще один - у Білорусь.

ППО працювала у вісьмох областях

Протиповітряна оборона (ППО) працювала у восьми областях: Київській, Полтавській, Черкаській, Дніпропетровській, Чернігівській, Кіровоградській, Миколаївській та Сумській.

За даними місцевих військових адміністрацій, на Черкащині уламки збитих дронів пошкодили чотири приватні будинки, постраждалих немає, а в Київській області уламки впали поза межами населених пунктів на відкритих ділянках місцевості, у трьох районах загорілась лісова та трав'яна підстилка.

Для Києва ця атака стала четвертою за тиждень. Руйнувань і потерпілих немає. На Кіровоградщині теж обійшлося без наслідків. Влада інших регіонів, де працювала ППО, не звітували про наслідки.

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