Україну атакували з Курщини 52 "шахеди": 2 повернулись в РФ

Україну атакували з Курщини 52 "шахеди": 2 повернулись в РФ31 серпня 2024 р.
Російські війська в ніч на суботу, 31 серпня, атакували Україну балістичною ракетою "Іскандер-М" чотирма зенітними керованими ракетами С-300 та 52-ма ударними безпілотниками (БпЛА) типу Shahed-131/136.
За даними Повітряних сил Збройних сил України, дрони запускали з Курської області РФ, балістику - з Воронезької, а С-300 - з окупованої Донеччини.
До відбиття повітряного нападу залучалась авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи радіоелектронної боротьби та мобільні вогневі групи Повітряних Сил і Сил оборони України.
Збити вдалося 24 "шахеди", ще 25 були локаційно втрачені (впали самостійно), два полетіли в напрямку Росії, ще один - у Білорусь.
ППО працювала у вісьмох областях
Протиповітряна оборона (ППО) працювала у восьми областях: Київській, Полтавській, Черкаській, Дніпропетровській, Чернігівській, Кіровоградській, Миколаївській та Сумській.
За даними місцевих військових адміністрацій, на Черкащині уламки збитих дронів пошкодили чотири приватні будинки, постраждалих немає, а в Київській області уламки впали поза межами населених пунктів на відкритих ділянках місцевості, у трьох районах загорілась лісова та трав'яна підстилка.
Для Києва ця атака стала четвертою за тиждень. Руйнувань і потерпілих немає. На Кіровоградщині теж обійшлося без наслідків. Влада інших регіонів, де працювала ППО, не звітували про наслідки.