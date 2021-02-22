Українські зв'язки німецьких неонацистів: що відомо уряду Німеччини

Звіт про зв'язки німецьких неонацистів з ультраправими в Україні уряд ФРН надав на запит фракції Лівої партії у Бундестазі. Відповідь депутатів розчарувала.
Інформацію про міжнародні зв'язки неонацистів Німеччини з праворадикальними угрупованнями в Україні уряд ФРН надав у відповідь на парламентський запит фракції Лівої партії в Бундестазі. У преамбулі до відповіді наголошується, що праворадикальний полк "Азов" давно приваблює правих екстремістів з Європи й США - як і афілійовані з ним підрозділи типу Misanthropic Division або політичний рух "Традиція і порядок".
Однак відповіддю уряду ініціатори парламентського запиту не задоволені. Як сказала в інтерв'ю DW депутатка з фракції Лівої партії Мартіна Реннер (Martina Renner), яка ініціювала запит, з тексту відповіді може скластися враження, що депутати й журналісти знають мало не більше, ніж уряд.
Як каже Реннер, міжнародні зв'язки німецьких неонацистів базуються не тільки та не стільки на ідеологічній близькості з украй правими в інших країнах (в тому числі й в Україні), скільки на цілком практичних інтересах - прагненні роздобути бойову вогнепальну зброю для подальшого використання в Німеччині.
Мартіна Реннер вже багато років досліджує проблему німецьких неонацистів, які як найманці беруть участь у збройних конфліктах за кордоном. За її словами, особливо багато зброї опинилося в Німеччині після громадянської війни в колишній Югославії, коли неонацисти з Німеччини воювали на боці Хорватських оборонних сил (ХОС) - воєнізованої організації з ультраправою ідеологією. Ввезена тоді в Німеччину зброя згодом використовувалась для вчинення злочинів з неонацистським контекстом.
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Як каже депутатка, німецьких ультраправих приваблює можливість робити за кордоном те, що заборонено в Німеччині, - від вишколу з поводження з бойовою зброєю до участі в бойових діях. "Сьогодні їх приваблює Україна, через три роки це може бути якась інша країна", - вважає Мартіна Реннер.
На думку депутатки Реннер, німецькі спецслужби відстають від неонацистів у справі глобалізації та міжнародної кооперації - силові структури в Німеччині й досі мислять категоріями 1990-х, тоді як неонацисти давно налагодили міжнародний обмін, в тому числі й за допомогою цифрової комунікації та соціальних мереж.
У звіті уряду про зв'язки німецьких ультраправих в Україні йдеться, що громадяни Німеччини справді проходили навчання бойовим технікам на території України. Подібні курси наводяться як приклад майданчика для налагодження міжнародних зв'язків між неонацистами - спільно зі змаганнями з рукопашного бою і музичним фестивалем "Асгардсрей", напрямок якого описується як "націонал-соціалістичний блек-метал".
Уряд ФРН визнає, що між правими радикалами в Німеччині та українською націоналістичною політичною партією "Національний корпус" налагоджені міцні зв'язки. Ця партія була заснована 2016 року як політичне крило організації "Цивільний корпус "Азов"; її очолює колишній командир полку "Азов" Андрій Білецький. Як конкретний приклад цієї співпраці у звіті згадується проєкт Kraftquell в саксонському місті Пірна за пів години їзди на південний схід від Дрездена.
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Заявлена мета проєкту, створеного 2017 року, полягає в пошуку житла в Німеччині та Норвегії для бійців полку "Азов" на час їхньої відпустки в Європі. Офіс проєкту зареєстрований в будівлі, що належить відомому правому екстремістові з Норвегії; за тією ж адресою розташоване і місцеве відділення ультраправої Націонал-демократичної партії Німеччини (НДПГ). Координаторкою міжнародних проєктів полку "Азов" у відповіді уряду Німеччини названа громадянка України Олена Семеняка.
За даними уряду, в грудні 2019 року поліція ФРН припинила спробу членів праворадикальної партії "Третій шлях" виїхати в Україну; на момент затримання у них були виявлені одяг і предмети, що "однозначно вказують на їхню приналежність до правоекстремістських кіл".
У відповіді уряду зазначено, що український праворадикальний рух "Традиція і порядок" має в Німеччині німецький підрозділ із "ідентичною назвою". Заявлена мета - створення "суверенної німецької держави". Активність угруповання зводиться до публікацій фото- і відеопостів в соціальних мережах, а також закликів до участі в демонстраціях.
Чисельність німецьких прихильників праворадикального українського угруповання Misanthropic Division, тісно пов'язаної з полком "Азов", влада Німеччини оцінює в кілька десятків людей. Як сказано у відповіді уряду, їхня активність обмежується продажем одягу і предметів з символікою полку "Азов".
Водночас уряд відмовився відповідати по суті на кілька конкретних запитань депутатів, що стосуються міжнародних зв'язків німецьких ультраправих. Зокрема, депутатів цікавило, чи зустрічалися неонацисти з Німеччини та України на стрільбах на території Чехії. Відмову дати відповідь представники уряду пояснили стандартним формулюванням: домовленостями зі спецслужбами іноземних держав і прагненням не піддавати ризику агентів з лав радикалів.
Однак самі німецькі ультраправі перебувають у двоякій ситуації, зазначають у Києві: їхні загравання з українськими націоналістами безпосередньо суперечать спільній установці на схвалення позицій Кремля щодо України.
Після того як кілька членів Молодіжного крила НДПН "Молоді націоналісти" (Junge Nationalisten) в жовтні 2018 року відвідали Київ для участі в правій демонстрації "Марш захисників України", керівництво організації у спеціальній заяві відхрестилося від участі в акції, написавши, що поїздка була самовільною і "різко суперечить основним лініям нашої організації".
Така позиція соратників з Німеччини змушує українських ультраправих шукати союзників в організаціях, які є маргінальними навіть серед їхніх однодумців: наприклад, у партії "Третій шлях" (III. Weg), яка, за даними Федерального відомства з охорони конституції, 2019 року налічувала лише 580 членів.
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На відміну від "Молодих націоналістів", "Третій шлях" на "Марші захисників України" був представлений більш численною "офіційною" делегацією, а на сайті партії можна знайти звіти й про інші поїздки в Україну. Водночас це не заважає "Третьому шляху" підтримувати контакти з ідеологічними супротивниками українських ультраправих. За повідомленнями ЗМІ, члени цієї партії разом з представниками "Молодих націоналістів" навчалися військової справи в таборі, організованому ультраправим "Російським імперським рухом" неподалік від Санкт-Петербурга.
Як каже німецька депутатка Мартіна Реннер, фундаментальна проблема уряду Німеччини полягає в тому, що "спецслужби не сприймають серйозно закордонні вишколи неонацистів з вогнепальною зброєю".
Наприкінці своєї відповіді на парламентський запит уряд вказує, що не бачить "конкретної небезпеки" у зв'язках німецьких та українських неонацистів. "Це дуже смілива заява - стверджувати, що ті, хто їздить за кордон заради стрільби з бойової зброї, не становлять конкретної загрози", - стверджує депутатка Реннер.
Рішенням суду в Афінах ультраправа партія "Золотий світанок" визнана злочинною організацією. На лаві підсудних перебували 68 осіб, включно з керівництвом політсили та колишніми депутатами парламенту.