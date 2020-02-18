 Праві радикали у ФРН погрожують вбивством політикам і журналістам | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 05.05.2020

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Новини

Праві радикали у ФРН погрожують вбивством політикам і журналістам

Німецьким політикам, журналістам, прокурорам і адвокатам розіслали однакові листи з погрозами і нацистськими вітаннями.

Німецькі праві радикали заявили, що в них достатньо боєприпасів, аби вбити цілу низку політиків та журналістів

Німецькі праві радикали заявили, що в них достатньо боєприпасів, аби вбити цілу низку політиків та журналістів

У Німеччині розпочалося розслідування у справі про погрози з боку правих екстремістів з угруповання Staatsstreichorchester, які розіслали німецьким політикам, прокурорам і журналістам однакові листи з погрозами вбивством. Про це у вівторок, 5 травня, повідомили видання медіагрупи Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND) з посиланням на джерела в структурах безпеки ФРН.

За їхньою інформацією, адресатами листів були два депутата Бундестагу, по одному члену земельних парламентів (ландтагів) Мекленбурга-Передньої Померанії і Баварії, прокурор з міста Шверін у землі Мекленбург-Передня Померанія, редакції дев'яти ЗМІ, а також адвокатська фірма в Берліні. У тексті листів, отриманих минулого тижня, стверджується, що у відправників є достатня кількість боєприпасів, щоб убити кожного з адресатів, а в кінці написані нацистські вітання. Листи вивчають Федеральне відомство кримінальної поліції і кілька земельних відомств у кримінальних справах.

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Члени Staatsstreichorchester в минулому вже розсилали листи з аналогічним змістом. Зокрема, в жовтні 2019 року стало відомо про погрози на адресу глави відділення Християнсько-демократичного союзу (ХДС) в землі Тюрингія Майка Морінга (Mike Mohring). У січні 2020 року така лист отримав депутат Бундестагу, член Соціал-демократичної партії Німеччини (СДПН) Карамба Діабі (Karamba Diaby).

Заборонені німецькі праві радикали

У січні цього року у ФРН було заборонено інше праворадикальне угруповання - Combat 18. У МВС Німеччини пояснили заборону неонацистським характером угруповання, діяльність якого суперечить конституції та німецькому законодавству.

У міністерстві також повідомили, що це вже 18 заборона діяльності для правоекстремістських об'єднань у Німеччині. Останнє подібне рішення було ухвалене у 2016 році і стосувалося угруповання Weisse Wölfe Terrorcrew, що можна перекласти як "Теорористична команда Білі вовки".

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Міністр внутрішніх справ ФРН Горст Зеегофер заборонив неонацистське угруповання Combat 18.

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