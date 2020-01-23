Сосиски для тевтонців, або Що відомо про плани неонацистів з "групи С"

Німецьким органам безпеки, схоже, вдалося, викрити великий терористичний осередок неонацистів. Заарештовано 12 осіб, серед них один співробітник поліції. У підозрюваних знайшли зброю. Слідство вважає, що "група С.", як її називають, з вересня минулого року планувала серію терактів у Німеччині, у тому числі в мечетях. Мета - спробувати спровокувати початок громадянської війни в країні. У підозрюваних знайшли зброю. DW зібрала відомі на сьогодні факти.

Обшуки у неонацистів дали більше, ніж поліція очікувала

Обшуки й арешти відбулися в п'ятницю, 14 лютого, відразу в шести федеральних землях. Поліцейські, хоча й мали на руках ордери на обшук, сумнівалися, що зможуть щось знайти, стверджують журналісти "Tagesschau", інформаційної програми Першого каналу німецького телебачення ARD. Але за всіма 13 адресами, де поліцейські в цей день провели обшуки, вони знайшли те, що шукали: пістолети - промислового виробництва й саморобні, гранати, холодну зброю і вибухівку.

Під час обшуків та затримання поліція знайшла у підозрюваних зброю

Лідером об'єднання вважається Вернер С. (Werner S.), на прізвисько "тевтонець". Поліція підозрює його і ще чотирьох громадян ФРН у тому, що у вересні минулого року вони створили терористичне угруповання. Решта вісім, на думку поліції, були їхніми посібниками. Дехто з них раніше вже були відомі поліції, дехто потрапили у фокус уваги органів безпеки вперше, повідомили медіакомпанії SWR і ARD.

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Про деяких з учасників групи відомо, що вони були шанувальниками стародавніх німецьких міфів, фотографувалися переодягненими в костюми воїнів-германців, як, наприклад, підозрюваний у співучасті поліцейський. Інші не визнавали легітимність ФРН, вважаючи себе як і раніше громадянами німецького Рейху (так звані рейхсбюргери).

Перша зустріч "групи С.": смажити сосиски, планувати теракти

Спочатку не всі учасники групи знали одне одного особисто й спілкувалися тільки за допомоги месенджерів й електронної пошти. Щоб "розвіртуалізуватися", неонацисти організували у вересні минулого року знайомство в тихому мальовничому селі Альфдорф під Штутгартом. Слідство вважає цю зустріч початком діяльності терористичного угруповання. Під час смаження сосисок на грилі чоловіки обговорювали можливості "боротися з демократією" і необхідність озброюватися.

Учасники правоекстремістського фестивалю. Ліворуч на майці написано: "Дерево, петля, шия антифашиста"

Стеження за собою учасники групи не помітили. Більш конкретні плани вони обговорювали на конспіративній зустрічі на початку лютого 2020 року в Міндені (містечко в землі Північний Рейн-Вестфалія). 53-річний Вернер С. поділився на зустрічі своїм планом: 10 осіб повинні влаштувати в десяти федеральних землях напади на мусульман у невеликих містечках під час молитви. Двоє були призначені забезпечити групу зброєю, всі учасники повинні були зібрати 50 тисяч євро на організацію терактів. Одночасно з цим угруповання, за даними тижневика Spiegel, збиралося визначити цілі для атак. Якщо слідчі мають рацію, то підозрювані збиралися повторити в Німеччині досвід терориста, який розстріляв парафіян у двох мечетях новозеландського міста Крайстчерч у березні 2019 року. У чатах "групи С." обговорювалися також напади на німецьких політиків.

Плани створення підпільної армії

Вербувати нових прихильників для створення підпільної армії Вернер С. збирався в інтернеті: журнал Spiegel цитує з чату слова про те, що учасники групи пройдуть "навчання за армійськими правилами". У перехопленому електронному листуванні один з членів групи заявляв про готовність іти "до кінця", інший попереджав свою цивільну дружину, що одного разу не повернеться додому. Багато членів групи говорили про здатність долучити до боротьби велику кількість прихильників. Наскільки серйозними й конкретними були їхні плани, слідчі сподіваються остаточно з'ясувати після вивчення конфіскованих комп'ютерів та інших електронних приладів.

Як поліція вийшла на групу? Журналісти Tagesschau звернули увагу на те, що серед 13 підозрюваних тільки 12 заарештовані. За даними видання, людина, що залишилася на волі, ще в жовтні 2019 року пішла в поліцію. Можливо, це був агент, який працював під прикриттям, або завербований органами інформатор.

Праві екстремісти в Німеччині на підйомі

Останні арешти підкреслили проблему екстремізму правого спрямування в Німеччині. Поліція веде облік людей неонацистських чи інших ультраправих поглядів, готових вчинити злочин на підставі своїх поглядів. У списку на сьогодні вже 53 людини, тоді як на початку 2016 року було тільки 22. Водночас загалом в країні, згідно з даними федерального відомства з охорони конституції, налічується 12700 правих екстремістів, "схильних до насильства".

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Найгучнішою за останні десятиліття була історія розкритого у 2011 році неонацистського угруповання NSU ("націонал-соціалістичне підпілля"). На її рахунку було 10 вбивств і кілька розбійних нападів. В останні роки зросла кількість об'єднань ультраправих, які вдалося виявити: група "Фрайталь", членів яких засудили до тривалих термінів ув'язнення, угруповання "революція Хемніц" (суд ще триває), і вже засуджені члени неонацистської групи Oldschool Society. Відповідальність за вбивство політика Вальтера Любке (Walter Lübcke) у червні 2019 року також несе, за даними слідства, правий екстреміст. Поліція з кожним роком вилучає дедалі більше зброї в правих екстремістів: тільки в 2018 році було конфісковано понад 1000 одиниць вогнепальної та холодної зброї.