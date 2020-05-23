 Акцію під офісом Віктора Медведчука проводив ″Нацкорпус″ | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 23.05.2020

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Акцію під офісом Віктора Медведчука проводив "Нацкорпус"

За кидання димових шашок та запалювання фаєрів поліція затримала близько 20 осіб. Правоохоронці однак спростовують дані про вибух під офісом голови політради ОПЗЖ.

Сутички між прибічниками Національного корпусу і правоохоронцями

Сутички між прибічниками "Національного корпусу" і правоохоронцями в Києві, 9 березня 2019 року

Близько 20 осіб доставлені в управління поліції в Києві за те, що запалювали фаєри і кидали димові шашки біля офісу голови політради політсили "Опозиційна платформа - За життя" Віктора Медведчука. Про це з посиланням на поліцію Києва у суботу, 23 травня, повідомляє інформагенція "Інтерфакс-Україна".

Наразі встановлюють особи цих людей, які нібито під час акції скоювали правопорушення. При цьому в поліції заперечують факт вибуху під офісом Медведчука, про який раніше повідомили представники ОПЗЖ.

Тим часом на сайті праворадикальної політсили "Національний корпус" опубліковане повідомлення про те, що у суботу "Нацкорпус прийшов під стіни офісу ОПЗЖ з метою привернути увагу громадськості та нагадати, що ворог не лише на сході, він - серед нас".

На оприлюднених фотознімках з акції видно, що молоді чоловіки підпалюють димові шашки та фаєри. На сайті політсили дії молодиків пояснюють тим, що "в Україні відбувається реванш проросійських сил". Членів ОПЗЖ в Нацкорпусі називають "антигероями української реальності". Також повідомляється, що Нацкорпус подав "відповідну заяву в СБУ з вимогою почати провадження проти керівників ОПЗЖ, а також до мін'юсту з судовим позовом за фактом вчинення партією державної зради".

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Нагадаємо, політична сила "Національний корпус" була створена у 2016 році. Основою політсили стали члени громадської організації Цивільний Корпус "Азов" та ветерани полку "Азов".

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