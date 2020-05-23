Акцію під офісом Віктора Медведчука проводив "Нацкорпус"

Близько 20 осіб доставлені в управління поліції в Києві за те, що запалювали фаєри і кидали димові шашки біля офісу голови політради політсили "Опозиційна платформа - За життя" Віктора Медведчука. Про це з посиланням на поліцію Києва у суботу, 23 травня, повідомляє інформагенція "Інтерфакс-Україна".

Наразі встановлюють особи цих людей, які нібито під час акції скоювали правопорушення. При цьому в поліції заперечують факт вибуху під офісом Медведчука, про який раніше повідомили представники ОПЗЖ.

Тим часом на сайті праворадикальної політсили "Національний корпус" опубліковане повідомлення про те, що у суботу "Нацкорпус прийшов під стіни офісу ОПЗЖ з метою привернути увагу громадськості та нагадати, що ворог не лише на сході, він - серед нас".

На оприлюднених фотознімках з акції видно, що молоді чоловіки підпалюють димові шашки та фаєри. На сайті політсили дії молодиків пояснюють тим, що "в Україні відбувається реванш проросійських сил". Членів ОПЗЖ в Нацкорпусі називають "антигероями української реальності". Також повідомляється, що Нацкорпус подав "відповідну заяву в СБУ з вимогою почати провадження проти керівників ОПЗЖ, а також до мін'юсту з судовим позовом за фактом вчинення партією державної зради".

Читайте також: Зеленський має розглянути петицію щодо Медведчука

Нагадаємо, політична сила "Національний корпус" була створена у 2016 році. Основою політсили стали члени громадської організації Цивільний Корпус "Азов" та ветерани полку "Азов".