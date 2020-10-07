У Греції партію "Золотий світанок" визнали злочинною організацією

Суд в Афінах завершив багаторічний процес над лідерами і членами грецької ультраправої партії "Золотий світанок". Згідно з ухваленим у середу, 7 жовтня, рішенням суду, ця політична сила визнана злочинною організацією.

Ухвалою суду засновника й лідера цієї партії Ніколаоса Міхалоліакоса, а також інших її керівників визнано "винними в створенні злочинного угруповання", цитує інформагенція AFP.

Процес над "Золотим світанком" тривав понад п'ять років. На лаві підсудних загалом перебувало 68 осіб, у тому числі керівництво партії та колишні депутати парламенту країни. Їм були висунуті обвинувачення в створенні злочинної організації, нападах на людей, вбивствах і незаконному обігу зброї.

Тепер більшості загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на термін від 5 до 15 років. Індивідуальні вироки для кожного з них мають оголосити пізніше. Водночас один із засуджених раніше визнав себе винним у вбивстві популярного лівого співака Павлоса Фіссаса, скоєному 2013 року. Нині йому загрожує довічне ув'язнення.

Під час процесу поблизу будівлі зібрався великий натовп демонстрантів під антифашистськими гаслами. За даними поліції, учасників акції було не менше 15 тисяч.

Натовп поблизу будівлі суду а Афінах, де проводилося заключне засідання

Місцями дійшло до сутичок з правоохоронцями: у бік поліції полетіли фаєри, пляшки з запалювальною сумішшю та каміння. У відповідь поліцейські застосували водомети та сльозогінний газ, повідомляє інформагенція AP.

У відповідь на дії мітингарів поліція застосувала сльозогінний газ

"Золотий світанок" підтримує тісні зв'язки з ультраправими угрупованнями й відомий своєю причетністю до нападів на мігрантів та політичних опонентів. Цю партію було засновано в 1980-ті роки, але справжньої популярності вона здобула лише після 2010 року, тобто в розпал економічної кризи, коли уряду Греції довелося йти на вкрай непопулярні заходи. За результатами виборів 2012 року "Золотий світанок" увійшов до парламенту, а на парламентських виборах 2015 року він стан третьою за потужністю політичною силою. Утім, під час виборів в липні 2019 року ця політична сила не змогла потрапити в парламент, нагадує AFP.

Процес над "Золотим світанком" тривав з 2015 року. Загалом судові засідання в рамках цього процесу тривали 453 дні.