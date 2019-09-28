 Українські прикордонники очікують у вересні прибуття понад 20 тисяч хасидів | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 30.08.2021

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Новини

Українські прикордонники очікують у вересні прибуття понад 20 тисяч хасидів

Щоб впоратися з напливом прочан-хасидів, а також покращити пропускні операції на кордоні, Держприкордонслужба України залучила додатковий персонал і провела його вишкіл.

Під час святкування Рош га-Шана в Умані

Під час святкування Рош га-Шана в Умані (архівне фото)

Державна прикордонна служба України очікує прибуття на початку вересня понад 20 тисяч прочан-хасидів на святкування юдейського нового року Рош Гашана в місті Умань Черкаської області. Як повідомила в понеділок, 30 серпня, пресслужба відомства, левова частка цих прочан має прибути до України через аеропорти "Бориспіль" і "Жуляни".

Водночас для якісного забезпечення пропускних операцій було залучено додатковий персонал і проведено спеціальні заняття щодо організації прикордонного контролю та пропускних операцій. Зокрема, за допомогою технічних засобів прикордонного контролю прикордонники вивчали паспорти громадянина Ізраїлю, види підробок і законодавчу базу щодо пропускних операцій.

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Після проведення вишколу з початку вересня ці особи працюватимуть в пунктах пропуску "Бориспіль" і "Жуляни", йдеться в повідомленні.

Щоосені юдейські прочани їдуть до Умані, щоб на могилі свого духовного лідера рабі Нахмана відсвяткувати Рош Гашана або юдейський новий рік.

Рабі Нахман народився 1772 року (5532 від створення світу за єврейським календарем) в місті Меджибожі (нині - Хмельницька область). Бував у різних містечках України, переважно у Медведівці та Златополі, а останні вісім років життя провів у Браславі (нині - Білорусь). У 1808 році Нахман захворів на туберкульоз, оселився в Умані, де й був похований 1810 року.

Відтоді це місто стало центром поклоніння хасидів, куди вони з'їжджаються з усього світу кожного єврейського Нового року. Цього року масове святкування юдейського нового року припадає на 6-8 вересня. Кілька тисяч хасидських паломників уже прибули до Умані заздалегідь, оскільки торік через посилені протиепідемічні заходи потрапити на святкування змогли не всі охочі, уточнює інформагенція "Інтерфакс-Україна".

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