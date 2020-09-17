Стрілянина в Умані: двоє ізраїльтян поранені

В Умані в суботу, 22 травня, на вулиці Софії Перовської сталася стрілянина. Як повідомив сектор комунікації поліції Черкаської області, в результаті інциденту постраждали двоє громадян Ізраїлю. Медики швидкої допомоги госпіталізували поранених до лікарні.

Слідчі Уманського районного управління поліції відкрили кримінальне провадження за фактом хуліганства. Поліцейські встановлюють особу зловмисника, який втік до приїзду правоохоронців. Зібрані відомості внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань, повідомили в поліції.

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Щороку у вересні 80-тисячне українське місто Умань Черкаської області приймає тисячі паломників-хасидів з усього світу, які збираються на святкування юдейського Нового року (Рош га-Шана) біля могили свого духовного учителя цадіка Нахмана. Нагадаємо, що в вересні 2020 року попри епідемію COVID-19 в Умані зібралися понад дві тисячі хасидів. Ще сотні хасидів вимагали пропустити їх в Україну на кордоні з Білоруссю.