 Стрілянина в Умані: двоє ізраїльтян поранені | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 22.05.2021

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Новини

Стрілянина в Умані: двоє ізраїльтян поранені

В Умані сталася стрілянина, внаслідок якої дістали поранення двоє громадян Ізраїлю. Поліція відкрила провадження за фактом хуліганства.

Поліція з'ясовує обставини стрілянини в Умані

Поліція з'ясовує обставини стрілянини в Умані

В Умані в суботу, 22 травня, на вулиці Софії Перовської сталася стрілянина. Як повідомив сектор комунікації поліції Черкаської області, в результаті інциденту постраждали двоє громадян Ізраїлю. Медики швидкої допомоги госпіталізували поранених до лікарні.

Слідчі Уманського районного управління поліції відкрили кримінальне провадження за фактом хуліганства. Поліцейські встановлюють особу зловмисника, який втік до приїзду правоохоронців.  Зібрані відомості внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань, повідомили в поліції.

Читайте також: Чоловіча паранджа рятує хасидів від спокусливих українських жінок

Щороку у вересні 80-тисячне українське місто Умань Черкаської області приймає тисячі паломників-хасидів з усього світу, які збираються на святкування юдейського Нового року (Рош га-Шана) біля могили свого духовного учителя цадіка Нахмана. Нагадаємо, що в вересні 2020 року попри епідемію COVID-19 в Умані зібралися понад дві тисячі хасидів. Ще сотні хасидів вимагали пропустити їх в Україну на кордоні з Білоруссю.

Дивитись відео 01:39

Сотні хасидів застрягли на білорусько-українському кордоні (16.09.2020)

Також за темою

Ukraine Novi Yarylovychi | Coronavirus | Jüdische Pilger

Ізраїль закликав застряглих у Білорусі хасидів повертатися додому 17.09.2020

В уряді Ізраїлю кажуть, що отримали остаточну відмову від Києва пропускати хасидів. За даними білоруської влади, в країні перебувають понад 2,5 тисячі паломників-хасидів.

Ukraine jüdisches Neujahrsfest Rosch Haschana in Uman

В Ізраїлі виступили проти паломництва хасидів до Умані цього року 04.08.2020

Міністерство охорони здоров'я Ізраїлю закликало Київ не дозволяти цьогорічне паломництво хасидів в Умань на свято Рош ха-Шана. Раніше рабин Яків Дов Блайх заявив, що пустять п'ять тисяч паломників.

Ukraine jüdisches Neujahrsfest Rosch Haschana in Uman

Держприкордонслужба не пустила до України кількасот прочан-хасидів 15.09.2020

З 14 вересня кілька сотень прочан-хасидів намагаються потрапити на територію України з Білорусі попри заборону в'їзду. Держприкордонслужба запобігла перетину кордону.

Реклама

Докладно

Діти граються поруч із батьками, Івано-Франківськ

Гендерні стереотипи і помилки у вихованні дітей: мама винна?

За помилки у вихованні дітей українські суди здебільшого карають матерів. Через стереотипи роль тата часто нівелюють.  

Литва вийшла з блоку 17 + 1 з Китаєм

Литва вийшла з блоку "17+1" з Китаєм

Литва припинила партнерство з КНР і закликає інші європейські країни послідувати її прикладу, заявив глава МЗС країни.  