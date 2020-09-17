Поліція очікує прибуття в Умань на Рош га-Шана до 50 тисяч хасидів

До Умані для святкування Рош га-Шана цього року можуть прибути близько 50 тисяч паломників-хасидів, повідомив у середу, 18 серпня, голова Національної поліції Ігор Клименко на зустрічі з послом Ізраїлю Міхаелем Бродським.
"І зараз наше головне завдання - щоб гості почувалися в безпеці. У нас повна взаємодія з ізраїльськими поліцейськими, які разом із нами несуть службу в Умані. На всі події, які відбуватимуться, ми будемо дуже швидко та своєчасно реагувати", - сказав Клименко, йдеться у повідомленні пресслужби МВС. Голова Нацполіції додав, що наразі посилено присутність правоохоронців у аеропортах.
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Міхаель Бродський своєю чергою відзначив налагоджену співпрацю між поліцейськими України та Ізраїлю, виходячи з досвіду попередніх років. "Поліцейські Ізраїлю приїжджають сюди для допомоги, але ми розуміємо, що на вас покладається вся відповідальність", - наголосив посол.
Щороку у вересні 80-тисячне українське місто Умань Черкаської області приймає тисячі паломників-хасидів з усього світу, які збираються на святкування іудейського Нового року (Рош га-Шана) біля могили свого духовного учителя цадика Нахмана. Минулого року попри епідемію коронавірусу, в Умані зібралися понад дві тисячі хасидів, ще тисячі вимагали пропустити їх в Україну на кордоні з Білоруссю. Цього року Рош га-Шана святкуватимуть 6-8 вересня.
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Від Песаха до Хануки: усе про юдейські свята
Рош га-Шана: Новий рік за релігійним календарем
Новий рік для релігійних юдеїв настає у вересні. Саме на цей місяць найчастіше припадає дводенне свято Рош га-Шана (дослівно "Голова року"). За традицією, якій близько двох тисяч років, святкуванню акомпанує сурмління у "шофар" (на фото) - духовий музичний інструмент з рогу барана. Це - заклик озирнутися на рік, що минув, і проаналізувати свої вчинки.
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Від Песаха до Хануки: усе про юдейські свята
Йом-Кіпур: Судний день
На початку нового року кожен має 10 днів на спокутування своїх гріхів до настання Йом-Кіпур - Судного дня. Це - головна дата релігійного календаря, коли Всевишній вирішує долю і вписує свій вирок у "книгу життя". Цього дня дотримуються суворого посту та проводять час у молитві або в синагозі. Деякі громади напередодні проводять обряд спокутування із куркою, яку потім жертвують нужденним на обід.
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Від Песаха до Хануки: усе про юдейські свята
Суккот: свято куренів
Ще одне осіннє свято - Суккот - триває сім днів і нагадує юдеям про Вихід з Єгипту три тисячі років тому, про що оповідають біблійні перекази. За ними, після звільнення з єгипетського рабства, юдеї ще 40 років блукали пустелею і жили у саморобних куренях. Тому для відзначення Суккот біля оселі зводять легкі халабуди (сукки), де весело проводять час у родинному колі, обідають, а іноді і ночують.
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Від Песаха до Хануки: усе про юдейські свята
Сімхат Тора: свято на честь Тори
Одразу після завершення свята Суккот настає Сімхат Тора - дослівно "Радість Тори", коли відзначають завершення річного циклу читання Тори (Біблії) і початок нового циклу. На свято сувої Тори проносять усім молитовним домом, а присутні танцюють, співають та усіляко виказують радість у процесії, яка може тривати кілька годин.
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Від Песаха до Хануки: усе про юдейські свята
Ханука: свято світла
Упродовж двох століть у добу існування Держави Селевкідів юдеї не могли відзначати власні релігійні свята. Аж до 164 року до нашої ери, коли вони відвоювали Єрусалим. За переказами, у єрусалимському храмі знайшли лише один дзбан олії, якого мало би стати на один день. Та вчинилося диво - олії вистачило на вісім днів. Саме стільки відзначають Хануку і запалюють свічки, щодня додаючи по одній.
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Від Песаха до Хануки: усе про юдейські свята
Ту бі-Шват: Новий рік дерев
Вважається, що у місяці "шват" за релігійним календарем, який припадає на січень, дерева прокидаються від зимової сплячки. Цього дня традиційно висаджують нові дерева та частуються традиційними для землі Ізраїлю дарами: виноградом, горіхами, інжиром, фініками, оливками, гранатом.
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Від Песаха до Хануки: усе про юдейські свята
Пурім: карнавальне свято
Свято порятунку від загибелі, яку готував юдеям у Древній Персії царський вельможа Аман. Дружина царя Есфір вчасно дізналася про нечисті плани і врятувала свій народ. Свято традиційно відзначають масовим гулянням у карнавальних костюмах і з випивкою. Господині випікають "вуха Амана" - печиво з маком у формі трикутника. При згадці імені древнього персонажа учасники святкувань здіймають галас.
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Від Песаха до Хануки: усе про юдейські свята
Песах: свято прісного хлібу
Вихід з Єгипту згадують під час восьмиденного святкування свята Песах (Великдень) - одного з головних у релігійному календарі. Згадуючи про описане у Біблії перебування у пустелі, коли народ Ізраїлю мав лише прісний хліб, на свято вживають мацу. Усі квасні продукти на час свята суворо заборонені. У перший вечір свята родина збирається за святковим столом на Седер та читає великодні притчі.
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Від Песаха до Хануки: усе про юдейські свята
Шавуот: свято жнив
На свято Шавуот відзначають дарування Богом П'ятикнижжя Мойсею на горі Синай. Свято також символізує закінчення чергового сільськогосподарського циклу та збір врожаю. У біблійні часи два хліби, випечені з борошна нового врожаю, приносили до єрусалимського храму. Нині більш популярний кулінарний супровід свята - молочні делікатеси, сири та чізкейки.
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Від Песаха до Хануки: усе про юдейські свята
Лаг Ба-Омер: свято радості після жалоби
Тижні між святами Песах і Шавуот вважають жалобними. Наприклад, у ці дні не гуляють весілля і не підстригають волосся. На 33 день на зміну жалобі приходить радість і відзначається свято Лаг Ба-Омер. Цього дня згадують мудреця Шимона Бар Йохая, який таємно продовжив вивчати Біблію попри заборону римлянами це робити. У пам'ять про нього підлітки традиційно запалюють багаття.
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Від Песаха до Хануки: усе про юдейські свята
Шабат: день відпочинку
Шабат - суботній день, коли заборонена будь-яка робота. Шабат починається із заходом сонця у п'ятницю і триває до вечора суботи. Релігійні юдеї по суботах відвідують синагогу. Суботні свічки запалюють ще напередодні, у п'ятницю, перед традиційною сімейною вечерею. У суботу ж запалювати вогонь заборонено. Головне у цей день - відпочивати.
Автор: Сюзанне Кордс