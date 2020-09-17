 Поліція очікує прибуття в Умань на Рош га-Шана до 50 тисяч хасидів | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 18.08.2021

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Новини

Поліція очікує прибуття в Умань на Рош га-Шана до 50 тисяч хасидів

Українська та ізраїльська поліція співпрацюють, аби гарантувати безпеку під час святкування іудейського Нового року біля могили цадика Нахмана.

Минулого року більшість хасидів, які прямували до Умані, затримали на кордоні з Білоруссю

Минулого року більшість хасидів, які прямували до Умані, затримали на кордоні з Білоруссю

До Умані для святкування Рош га-Шана цього року можуть прибути близько 50 тисяч паломників-хасидів, повідомив у середу, 18 серпня, голова Національної поліції Ігор Клименко на зустрічі з послом Ізраїлю Міхаелем Бродським.

"І зараз наше головне завдання - щоб гості почувалися в безпеці. У нас повна взаємодія з ізраїльськими поліцейськими, які разом із нами несуть службу в Умані. На всі події, які відбуватимуться, ми будемо дуже швидко та своєчасно реагувати", - сказав Клименко, йдеться у повідомленні пресслужби МВС. Голова Нацполіції додав, що наразі посилено присутність правоохоронців у аеропортах.

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Міхаель Бродський своєю чергою відзначив налагоджену співпрацю між поліцейськими України та Ізраїлю, виходячи з досвіду попередніх років. "Поліцейські Ізраїлю приїжджають сюди для допомоги, але ми розуміємо, що на вас покладається вся відповідальність", - наголосив посол.

Щороку у вересні 80-тисячне українське місто Умань Черкаської області приймає тисячі паломників-хасидів з усього світу, які збираються на святкування іудейського Нового року (Рош га-Шана) біля могили свого духовного учителя цадика Нахмана. Минулого року попри епідемію коронавірусу, в Умані зібралися понад дві тисячі хасидів, ще тисячі вимагали пропустити їх в Україну на кордоні з Білоруссю. Цього року Рош га-Шана святкуватимуть 6-8 вересня.

  • Рош га-Шана: Новий рік за релігійним календарем

    Від Песаха до Хануки: усе про юдейські свята

    Рош га-Шана: Новий рік за релігійним календарем

    Новий рік для релігійних юдеїв настає у вересні. Саме на цей місяць найчастіше припадає дводенне свято Рош га-Шана (дослівно "Голова року"). За традицією, якій близько двох тисяч років, святкуванню акомпанує сурмління у "шофар" (на фото) - духовий музичний інструмент з рогу барана. Це - заклик озирнутися на рік, що минув, і проаналізувати свої вчинки.

  • Йом-Кіпур: Судний день

    Від Песаха до Хануки: усе про юдейські свята

    Йом-Кіпур: Судний день

    На початку нового року кожен має 10 днів на спокутування своїх гріхів до настання Йом-Кіпур - Судного дня. Це - головна дата релігійного календаря, коли Всевишній вирішує долю і вписує свій вирок у "книгу життя". Цього дня дотримуються суворого посту та проводять час у молитві або в синагозі. Деякі громади напередодні проводять обряд спокутування із куркою, яку потім жертвують нужденним на обід.

  • Суккот: свято куренів

    Від Песаха до Хануки: усе про юдейські свята

    Суккот: свято куренів

    Ще одне осіннє свято - Суккот - триває сім днів і нагадує юдеям про Вихід з Єгипту три тисячі років тому, про що оповідають біблійні перекази. За ними, після звільнення з єгипетського рабства, юдеї ще 40 років блукали пустелею і жили у саморобних куренях. Тому для відзначення Суккот біля оселі зводять легкі халабуди (сукки), де весело проводять час у родинному колі, обідають, а іноді і ночують.

  • Сімхат Тора: свято на честь Тори

    Від Песаха до Хануки: усе про юдейські свята

    Сімхат Тора: свято на честь Тори

    Одразу після завершення свята Суккот настає Сімхат Тора - дослівно "Радість Тори", коли відзначають завершення річного циклу читання Тори (Біблії) і початок нового циклу. На свято сувої Тори проносять усім молитовним домом, а присутні танцюють, співають та усіляко виказують радість у процесії, яка може тривати кілька годин.

  • Ханука: свято світла

    Від Песаха до Хануки: усе про юдейські свята

    Ханука: свято світла

    Упродовж двох століть у добу існування Держави Селевкідів юдеї не могли відзначати власні релігійні свята. Аж до 164 року до нашої ери, коли вони відвоювали Єрусалим. За переказами, у єрусалимському храмі знайшли лише один дзбан олії, якого мало би стати на один день. Та вчинилося диво - олії вистачило на вісім днів. Саме стільки відзначають Хануку і запалюють свічки, щодня додаючи по одній.

  • Ту бі-Шват: Новий рік дерев

    Від Песаха до Хануки: усе про юдейські свята

    Ту бі-Шват: Новий рік дерев

    Вважається, що у місяці "шват" за релігійним календарем, який припадає на січень, дерева прокидаються від зимової сплячки. Цього дня традиційно висаджують нові дерева та частуються традиційними для землі Ізраїлю дарами: виноградом, горіхами, інжиром, фініками, оливками, гранатом.

  • Пурім: карнавальне свято

    Від Песаха до Хануки: усе про юдейські свята

    Пурім: карнавальне свято

    Свято порятунку від загибелі, яку готував юдеям у Древній Персії царський вельможа Аман. Дружина царя Есфір вчасно дізналася про нечисті плани і врятувала свій народ. Свято традиційно відзначають масовим гулянням у карнавальних костюмах і з випивкою. Господині випікають "вуха Амана" - печиво з маком у формі трикутника. При згадці імені древнього персонажа учасники святкувань здіймають галас.

  • Песах: свято прісного хлібу

    Від Песаха до Хануки: усе про юдейські свята

    Песах: свято прісного хлібу

    Вихід з Єгипту згадують під час восьмиденного святкування свята Песах (Великдень) - одного з головних у релігійному календарі. Згадуючи про описане у Біблії перебування у пустелі, коли народ Ізраїлю мав лише прісний хліб, на свято вживають мацу. Усі квасні продукти на час свята суворо заборонені. У перший вечір свята родина збирається за святковим столом на Седер та читає великодні притчі.

  • Шавуот: свято жнив

    Від Песаха до Хануки: усе про юдейські свята

    Шавуот: свято жнив

    На свято Шавуот відзначають дарування Богом П'ятикнижжя Мойсею на горі Синай. Свято також символізує закінчення чергового сільськогосподарського циклу та збір врожаю. У біблійні часи два хліби, випечені з борошна нового врожаю, приносили до єрусалимського храму. Нині більш популярний кулінарний супровід свята - молочні делікатеси, сири та чізкейки.

  • Лаг БаОмер: свято радості після жалоби

    Від Песаха до Хануки: усе про юдейські свята

    Лаг Ба-Омер: свято радості після жалоби

    Тижні між святами Песах і Шавуот вважають жалобними. Наприклад, у ці дні не гуляють весілля і не підстригають волосся. На 33 день на зміну жалобі приходить радість і відзначається свято Лаг Ба-Омер. Цього дня згадують мудреця Шимона Бар Йохая, який таємно продовжив вивчати Біблію попри заборону римлянами це робити. У пам'ять про нього підлітки традиційно запалюють багаття.

  • Шабат: день відпочинку

    Від Песаха до Хануки: усе про юдейські свята

    Шабат: день відпочинку

    Шабат - суботній день, коли заборонена будь-яка робота. Шабат починається із заходом сонця у п'ятницю і триває до вечора суботи. Релігійні юдеї по суботах відвідують синагогу. Суботні свічки запалюють ще напередодні, у п'ятницю, перед традиційною сімейною вечерею. У суботу ж запалювати вогонь заборонено. Головне у цей день - відпочивати.

    Автор: Сюзанне Кордс


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Сотні хасидів застрягли на білорусько-українському кордоні (16.09.2020)

DW.COM

Умань відвідають три тисячі хасидів - Аваков

Майже три тисячі хасидів відвідають Умань для святкування єврейського нового року Рош га-Шана. Раніше на паломництво приїжджали 30-40 тисяч осіб, повідомив міністр внутрішніх спав України Арсен Аваков.  

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ITAR-TASS: UMAN, CHERKASSY REGION, UKRAINE. SEPTEMBER 4, 2013. Hasidic Jewish pilgrims celebrate on the eve of Rosh Hashanah, Jewish New Year, in the town of Uman, Cherkasy Oblast, Ukraine. (Photo ITAR-TASS / Vladimir Smirnov) |

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На святкування юдейського Нового року до Умані приїхали десятки тисяч хасидів. В поліції повідомили, що поки грубих порушень порядку не зафіксовано.

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