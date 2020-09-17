Поліція очікує прибуття в Умань на Рош га-Шана до 50 тисяч хасидів

До Умані для святкування Рош га-Шана цього року можуть прибути близько 50 тисяч паломників-хасидів, повідомив у середу, 18 серпня, голова Національної поліції Ігор Клименко на зустрічі з послом Ізраїлю Міхаелем Бродським.

"І зараз наше головне завдання - щоб гості почувалися в безпеці. У нас повна взаємодія з ізраїльськими поліцейськими, які разом із нами несуть службу в Умані. На всі події, які відбуватимуться, ми будемо дуже швидко та своєчасно реагувати", - сказав Клименко, йдеться у повідомленні пресслужби МВС. Голова Нацполіції додав, що наразі посилено присутність правоохоронців у аеропортах.

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Міхаель Бродський своєю чергою відзначив налагоджену співпрацю між поліцейськими України та Ізраїлю, виходячи з досвіду попередніх років. "Поліцейські Ізраїлю приїжджають сюди для допомоги, але ми розуміємо, що на вас покладається вся відповідальність", - наголосив посол.

Щороку у вересні 80-тисячне українське місто Умань Черкаської області приймає тисячі паломників-хасидів з усього світу, які збираються на святкування іудейського Нового року (Рош га-Шана) біля могили свого духовного учителя цадика Нахмана. Минулого року попри епідемію коронавірусу, в Умані зібралися понад дві тисячі хасидів, ще тисячі вимагали пропустити їх в Україну на кордоні з Білоруссю. Цього року Рош га-Шана святкуватимуть 6-8 вересня.