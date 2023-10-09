Українці в окупації без паспорта РФ стають безправними - ООН

РФ позбавляє українців в окупації доступу до медичних і соціальних послуг при відмові отримати російські документи. Також росіяни продовжують катувати українських полонених, насильства зазнають і діти, повідомили в ООН.

Громадяни України на окупованих Росією територіях при відмові отримати паспорт РФ "опиняються в павутині відчуження" і позбавлені доступу "до основних державних послуг, таких як соціальне забезпечення та охорона здоров’я", повідомила у понеділок, 9 жовтня, заступниця Верховного комісара Організації Об'єднаних Націй з прав людини Нада аль-Нашіф.

"Через півтора року після повномасштабного збройного нападу Російської Федерації на Україну ми продовжуємо бути свідками кричущих і безперервних порушень прав людини", - цитує виступ аль-Нашіф на засіданні Ради ООН з прав людини агенція AFP.

Вона також додала, що відмова отримувати російські документи "підвищує ризик свавільного затримання тих, хто чинить опір". Посадовиця розкритикувала таку політику РФ.

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"Жорстокість, яку важко уявити"

Аль-Нашіф наголосила: як для військовополонених, так і для цивільних, утримуваних Росією, "катування залишаються жорстокою реальністю" а ті, хто вижив, "описують жорстокість, яку важко уявити", включаючи ураження електричним струмом, сексуальне насильство та побиття.

"Незліченну кількість затриманих також змушували вихваляти Російську Федерацію, вчити та співати російські пісні і жорстоко били за те, що вони не могли цього зробити, або говорили українською мовою, - зазначила вона.

Представниця ООН додала, що Москва не докладає жодних помітних зусиль, щоб забезпечити відповідальність за порушення, скоєні її представниками, а новий закон "фактично амністує російських військовослужбовців за надто широкий спектр злочинів".

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Депортовані діти зазнають насильства

Також аль-Нашіф висловила занепокоєння тим, що досі відсутня система повернення українських дітей, вивезених до Росії і закликала посилити міжнародний тиск на Москву, щоб допомогти Україні повернути дітей додому, пише Reuters.

Вона зазначила: в той час, як українська влада ідентифікувала майже 20 тисяч дітей, депортованих до РФ, репатріювати вдалося лише близько 400.

"Дехто з дітей, які возз’єдналися зі своєю сім’єю після того, як родичі поїхали до Російської Федерації, щоб забрати їх, розповідав, що зазнав або став свідком психологічного чи фізичного насильства з боку тамтешнього педагогічного персоналу", - повідомила представниця ООН.