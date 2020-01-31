Україна запропонувала США створити зону вільної торгівлі - Кулеба

На думку Дмитра Кулеби, зона вільної торгівлі між Україною та США дозволить зміцнити українську економіку. Він не повідомив про реакцію американської сторони на цю ініціативу.
Міністр закордонних справ УкраїниДмитро Кулеба (ліворуч) та державний секретар США Ентоні Блінкен під час зустрічі у Вашингтоні, серпень 2021 року
Україна запропонувала США домовитися про створення зони вільної торгівлі (ЗВТ). Про це ввечері у понеділок, 6 вересня, в програмі "Свобода слова" на телеканалі ICTV заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.
"У нас є ініціатива, яку ми запропонували американцям. Це - зона вільної торгівлі між Україною та США, тому що ми хочемо зміцнювати нашу економіку", - підкреслив міністр, цитує інформагенція "Інтерфакс-Україна".
На думку Кулеби, цей крок дозволив би залучити додаткові фінансові ресурси в українську економіку. "Щоб воювати, потрібні гроші, і треба їх заробляти", - додав він. Про реакцію американської сторони на цю ідею міністр не повідомив.
Також Кулеба розповів, що Україна в рамках Комісії стратегічного партнерства зі США, до її оновлення під час зустрічі президентів Володимира Зеленського і Джо Байдена, ініціювала питання введення безвізового режиму між країнами.
"(Колишній міністр закордонних справ. - Ред.) Павло Клімкін був співголовою в цій комісії. Це була одна з ініціатив, внесена на розгляд комісії, але вона не знайшла подальшого розвитку", - повідомив він. Утім, за його словами, Україна продовжує порушувати перед американськими партнерами питання "безвізу".
"До речі, з Канадою і Великобританією також. З ними ми вже просунулися в цьому питанні. Там дуже малі кроки, тому що дуже консервативна політика цих країн, але ми рухаємося ", - додав український міністр.
За словами Кулеби, 8 вересня він скличе засідання української частини Комісії стратегічного партнерства з США. "Буквально післязавтра я збираю українську частину Комісії стратегічного партнерства між Україною і США", - сказав він.
Міністр нагадав, що засідання двосторонньої комісії відбудеться цієї осені під його головуванням спільно з державним секретарем США Ентоні Блінкеном. За даними Кулеби, на цьому засіданні планується прийняти оновлену Хартію стратегічного партнерства між Україною і США.