Україна запропонувала США створити зону вільної торгівлі - Кулеба

Україна запропонувала США домовитися про створення зони вільної торгівлі (ЗВТ). Про це ввечері у понеділок, 6 вересня, в програмі "Свобода слова" на телеканалі ICTV заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.

"У нас є ініціатива, яку ми запропонували американцям. Це - зона вільної торгівлі між Україною та США, тому що ми хочемо зміцнювати нашу економіку", - підкреслив міністр, цитує інформагенція "Інтерфакс-Україна".

На думку Кулеби, цей крок дозволив би залучити додаткові фінансові ресурси в українську економіку. "Щоб воювати, потрібні гроші, і треба їх заробляти", - додав він. Про реакцію американської сторони на цю ідею міністр не повідомив.

Переговори про "безвіз"

Також Кулеба розповів, що Україна в рамках Комісії стратегічного партнерства зі США, до її оновлення під час зустрічі президентів Володимира Зеленського і Джо Байдена, ініціювала питання введення безвізового режиму між країнами.

"(Колишній міністр закордонних справ. - Ред.) Павло Клімкін був співголовою в цій комісії. Це була одна з ініціатив, внесена на розгляд комісії, але вона не знайшла подальшого розвитку", - повідомив він. Утім, за його словами, Україна продовжує порушувати перед американськими партнерами питання "безвізу".

"До речі, з Канадою і Великобританією також. З ними ми вже просунулися в цьому питанні. Там дуже малі кроки, тому що дуже консервативна політика цих країн, але ми рухаємося ", - додав український міністр.

Комісія стратегічного партнерства із США

За словами Кулеби, 8 вересня він скличе засідання української частини Комісії стратегічного партнерства з США. "Буквально післязавтра я збираю українську частину Комісії стратегічного партнерства між Україною і США", - сказав він.

Міністр нагадав, що засідання двосторонньої комісії відбудеться цієї осені під його головуванням спільно з державним секретарем США Ентоні Блінкеном. За даними Кулеби, на цьому засіданні планується прийняти оновлену Хартію стратегічного партнерства між Україною і США.