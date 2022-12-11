Україна залучила 400 млн євро на відновлення енергетики

Ударами РФ в Україні пошкоджені всі ТЕС і ГЕС та 40 відсотків об'єктів електропередачі, необхідна підтримка для їхнього відновлення. Уряд домовляється з міжнародними фінансовими організаціями про залучення допомоги.

Кабінет міністрів України розподілив 340 мільйонів євро для регіонів через проєкт "Програми відновлення України", який реалізується спільно з Європейським інвестиційним банком (ЄІБ), повідомив у неділю, 11 грудня, прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

"Це кошти на відновлення освітніх закладів, лікарень, критичної інфраструктури, ЦНАПів", - написав він у Facebook, додавши, що загалом регіонам на відбудову уряд виділив вже понад п'ять мільярдів гривень.

Пріоритети енергопостачання

Прем'єр наголосив: в енергосистемі України залишається суттєвий дефіцит потужності, адже після восьми хвиль російських ракетних ударів пошкоджені всі теплові та гідроелектростанції, різною мірою пошкоджені 40 відсотків об'єктів високовольтної мережі. "Кожен із нас має усвідомити, що цю зиму ми будемо проходити з суттєвими обмеженнями споживання електроенергії", - зазначив Шмигаль.

Через це уряд доручив міністерству енергетики визначити пріоритети включення електропостачання. "Перший пріоритет - критична інфраструктура й лікарні. Другий - підприємства та об'єкти військово-промислового комплексу. Третій - бізнес, який виготовляє критично важливі для країни товари та продукти. Четвертий - житловий сектор", - повідомив прем'єр.

При цьому малий та середній бізнес може отримати безвідсотковий кредит на купівлю "альтернативних джерел енергії", зокрема генераторів, додав він.

На відновлення енергетики залучили 400 мільйонів євро

Також уряд надав державні гарантії за кредитом Європейського банку реконструкції та розвитку (ЄБРР) на 300 мільйонів євро, який буде доповнений грантом уряду Нідерландів, для закупки критично необхідного обладнання для відновлення енергетичної інфраструктури, пошкодженої росіянами, повідомила національна енергетична компанія "Укренерго".

Кабмін схвалив надання держгарантій і за позикою Німецького державного банку розвитку (KfW) у сумі 32,5 мільйона євро. За ці кошти фінансуватиметься реконструкція восьми підстанцій на півдні та заході країни. Одна з ключових підстанцій у центральному регіоні України реконструюватиметься за кошти ЄІБ.

"Загалом залучено фінансування на понад 400 мільйонів євро", - зауважили в "Укренерго".

Раніше цього тижня уряд Норвегії підписав угоду зі Світовим банком про надання мільярда норвезьких крон (близько 95 мільйонів євро. - Ред.) на відновлення критичної інфраструктури України.

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