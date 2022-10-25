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Енергетична криза
Банкноти, долари
Світовий банк перерахував Україні екстрене фінансування у сумі 500 мільйонів доларів.Фото: Thomas Trutschel/photothek/picture alliance
ЕкономікаУкраїна

Світовий банк перерахував Україні ще пів мільярда доларів

Степан Смишляєв
3 год. тому

Загалом Україна отримали від Світового банку вже 11,4 мільярда доларів екстреного фінансування. Однак розмір коштів, необхідний для відбудови країни, значно вищий.

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Світовий банк у понеділок, 24 жовтня, повідомив про виплату Україні додаткових 500 мільйонів доларів для задоволення негайних потреб, які виникли через вторгнення Росії, пише Reuters.

Фінансування надане Міжнародним банком реконструкції та розвитку під кредитні гарантії Великобританії. Кошти мобілізовані в рамках проєкту "Підтримка державних видатків для забезпечення стійкого державного управління в Україні" (PEACE), спрямованого на постійну підтримку спроможності уряду забезпечувати надання основних державних послуг, зокрема у сферах охорони здоров'я, освіти та соціального захисту. 

"Ми твердо підтримуємо український народ, коли він стикається з цією безпрецедентною кризою", - наголосив президент Світового банку Девід Малпасс.

Загалом Світовий банк вже мобілізував для України екстрене фінансування на загальну суму 13 мільярдів доларів, з яких 11,4 мільярда було повністю виплачено.

Потреби для відбудови України

Кошти були перераховані напередодні експертної конференції країн "Великої сімки", скликаної з ініціативи Німеччини, під час якої обговорюватимуть участь країн G7 і світової спільноти у відновленні України після агресії Росії. "Російське вторгнення продовжує спричиняти масове руйнування інфраструктури України, включаючи водопровідні, каналізаційні та електромережі, якраз із наближенням зими, що ще більше загрожує українцям", - зазначив Малпасс.

У звіті Світового банку, українського уряду та Європейської комісії, оприлюдненому у вересні, прямі збитки від агресії РФ станом на 1 червня оцінювалися у понад 97 мільярдів доларів. Тоді зазначалося, що відбудова країни може коштувати майже 350 мільярдів доларів. Звіт був складений до початку масованих обстрілів української енергетичної інфраструктури Росією.

Коли, як і чиїм коштом відбудують зруйновану Україну?

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