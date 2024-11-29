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ПолітикаУкраїна

ЗМІ: Україна просить НАТО надати запрошення наступного тижня

Дмитро Шварц
29 листопада 2024 р.

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга звернувся до колег у НАТО з закликом запросити Київ до вступу вже наступного тижня, пише Reuters. Це стало би сигналом Путіну, переконаний він.

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Прапори України й НАТО у Вільнюсі на саміті Альянсу, липень 2023 року
Прапори України й НАТО (ілюстративне фото)Фото: Jakub Porzycki/NurPhoto/picture alliance

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга закликав своїх колег з НАТО під час зустрічі в Брюсселі наступного тижня надати Києву запрошення приєднатися до Альянсу. Як повідомляє Reuters у п'ятницю, 29 листопада, про це йдеться у листі, з яким ознайомилося агентство.

"Україна заявляє, що приймає те, що не може вступити в НАТО, доки не закінчиться війна, але надання запрошення зараз продемонструвало б президенту Росії Володимиру Путіну, що одна з його головних цілей - не допустити, щоб Київ став членом НАТО - не може бути досягнута", - пише Reuters.

Попри те, що дипломати НАТО заявляють, що серед членів Альянсу немає консенсусу щодо запрошення України на даному етапі, Сибіга у своєму листі стверджує, що зараз саме час надіслати запрошення. "Ми віримо, що запрошення має бути надане на цьому етапі", - написав він у листі.

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За словами очільника МЗС України, запрошення "стане адекватною відповіддю союзників на постійну ескалацію Росією розв'язаної нею війни, останньою демонстрацією якої є залучення десятків тисяч північнокорейських військових і використання України як полігону для випробування нової зброї".

"Я закликаю вас підтримати рішення запросити Україну до вступу в Альянс як один з результатів засідання міністрів закордонних справ НАТО 3-4 грудня 2024 року", - написав Сибіга.

Президент України Володимир Зеленський під час розмови з президентом Франції Еммануелем Макроном у п'ятницю, 29 листопада, також згадав майбутнє засідання у Брюсселі. "Глава Української держави заявив, що очікує на рішучі сигнали із засідання Ради Україна - НАТО, яке відбудеться на рівні міністрів закордонних справ", - повідомила пресслужба Зеленського.

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