Кіпр має намір вступити до НАТО

Президент Нікос Христодулідіс повідомив, що Кіпр веде переговори зі США про три запропоновані рівні членства в Північноатлантичному альянсі. Прийняття країни в НАТО може створити важливий прецедент.

Президент Кіпру Нікос Христодулідіс підтвердив намір країни стати членом Північноатлантичного альянсу (НАТО).

Він повідомив журналістам 28 листопада, що країна веде переговори зі США щодо шляхів вступу до Альянсу.

За його словами, той факт, що Кіпр не може бути членом НАТО через заперечення Туреччини, позбавляє армію країни багатьох можливостей як з модернізації, так і з придбання військової техніки.

Христодулідіс зазначив, що Кіпр обговорює зі США три запропоновані рівні членства в НАТО.

Він зазначив, що зміцнення стримувального потенціалу Кіпру має першорядне значення, і його країна шукає відповідні можливості як каналами НАТО і США, так і оборонними програмами Європейського Союзу, в яких бере участь.

Христодулідіс назвав ключовою перевагою Кіпру географічне розташування острова "в районі особливої ​​геостратегічної ваги".

Він також підтвердив, що рішення щодо модернізації військово-морських і військово-повітряних баз острова вже ухвалене, і Кіпр веде переговори з ЄС щодо військово-морських об'єктів, а зі США - щодо військово-повітряних.

На запитання про терміни подання потенційної заявки на вступ до НАТО президент відповів: "Чим менше ми про це говоримо, тим ближчі ми до нашої мети".

Вступ Кіпру до НАТО може створити важливий прецедент

24 листопада грецьке видання "Катимеріні" повідомило, що стратегія поступового зближення з НАТО була в центрі уваги на зустрічі Христодулідіса з президентом США Джо Байденом наприкінці жовтня. Стверджується, що детальний та продуманий план розрахований на довгостроковий період і складається з багатьох взаємозалежних етапів.

Прийняття Кіпру в НАТО може створити важливий прецедент. За правилами Альянсу, до нього не може бути включена держава з невирішеними територіальними проблемами. Кіпр контролює близько 60 відсотків однойменного острова, решту території якого займає невизнана Турецька Республіка Північного Кіпру. Перспективи успішного членства Кіпру в НАТО безпосередньо залежать від врегулювання кіпрського конфлікту та покращення відносин із Туреччиною.