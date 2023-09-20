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ЕкономікаНімеччина

Україна та Центральна Азія замінять РФ для бізнесу Німеччини

Андрій Гурков
20 вересня 2023 р.

Нове керівництво Східного комітету німецької економіки має нові пріоритети. Енергетика залишиться для лобістів важливим напрямом. Втрату російського ринку компенсовано.

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Берлін, 19 вересня 2023 року. Пресконференція нового керівництва Східного комітету німецької економіки
Берлін, 19 вересня 2023 року. Пресконференція нового керівництва Східного комітету німецької економікиФото: A. Metz/Ost-Ausschuss

Верхній рядок у списку пріоритетів займає тепер відновлення економіки України, особлива увага приділяється розвитку ділового співробітництва з державами Центральної Азії, високими темпами продовжується розмежування з Росією. Ця країна як торговий партнер стрімко втрачає значення, обвальне падіння експорту на російський ринок вдалося компенсувати завдяки зростанню постачання в інші країни східноєвропейського регіону. Такими є деякі ключові заяви, що пролунали 19 вересня в Берліні на пресконференції Східного комітету німецької економіки (Ost-Ausschuss der Deutschen Wirtschaft, OA).

Пріоритетне значення України для бізнесу ФРН

Остаточно минули ті часи, коли ця впливова лобістська організація німецьких компаній, які займаються бізнесом із 29 країнами у Східній Європі та на пострадянському просторі, критикувала санкції проти РФ, захищала "Газпром", підтримувала будівництво "Північного потоку-2" та на своїх пресконференціях завжди наголошувала на співпраці з Росією.

Цього літа в організації змінилося керівництво, яку провело першу спільну пресконференцію, і нова очільниця Східного комітету Катріна Клаас-Мюльгойзер (Cathrina Claas-Mühlhäuser) розпочала свій виступ з недвозначної заяви: "Україна користується нашою беззаперечною солідарністю. Сподіваюся, це безумство якнайшвидше закінчиться".

Вересень 2022 року. Гасіння пожежі на електростанції у Харкові після влучення російської ракети
Вересень 2022 року. Гасіння пожежі на електростанції у Харкові після влучення російської ракетиФото: Kostiantyn Liberov/AP/picture alliance

Проте німецький бізнес не збирається чекати на закінчення війни: за відновлення української економіки треба братися вже зараз, українці мають бачити перспективи її розвитку, це морально підтримає їх, наголосила Клаас-Мюльгойзер. Вона є основною власницею найбільшого німецького виробника сільськогосподарської техніки Claas та очолює його наглядову раду.

За її словами, дуже показово, що українським підприємствам, незважаючи на війну, вдається зберігати виробництво. Продовжують працювати і представлені в Україні німецькі фірми, а деякі навіть інвестують у розширення свого бізнесу, наголосила вона. Клаас-Мюльгойзер згадала, зокрема, хіміко-фармацевтичний концерн Bayer, який вкладає 60 мільйонів євро у будівництво заводу з виробництва насіння, виробників будматеріалів Fixit і Knauff, а також компанію Notus Energy, яка буквально днями підписала попередні домовленості про спорудження в зоні Чорнобиля вітропарку для забезпечення Києва та його околиць "зеленою" електроенергією.

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Співпраця з Центральною Азією: сировина та енергетика

Східний комітет виступає одним із організаторів шостого Німецько-українського економічного форуму, який відбудеться у Берліні 24 жовтня. Очікується, що у ньому візьме участь канцлер ФРН Олаф Шольц (Olaf Scholz). А вже наприкінці наступного тижня у Берліні планується, як повідомили на пресконференції, не називаючи конкретної дати, саміт канцлера Німеччини з президентами п'яти держав Центральної Азії. Це має дати новий потужний імпульс розвитку економічної співпраці з цим регіоном, інтерес до якого на тлі війни РФ проти України швидко зростає як у політичному Берліні, так і в німецьких ділових колах.

Червень 2023 року. Прем'єр-міністру Казахстану Смаїлову та президенту ФРН Штайнмаєру представляють водневий проєкт на узбережжі Каспійського моря
Червень 2023 року. Прем'єр-міністру Казахстану Смаїлову та президенту ФРН Штайнмаєру представляють водневий проєкт на узбережжі Каспійського моряФото: Jens Büttner/dpa/picture alliance

Інтерес цей пов'язаний як із багатими сировинними ресурсами країн Центральної Азії, так і з їхнім великим потенціалом у сфері енергетики. "Енергетика і без Росії залишиться для нас однією з ключових тем", - наголосив на пресконференції новий заступник голови Східного комітету Крістіан Брух (Christian Bruch), генеральний директор компанії Siemens Energy.

Йдеться, за його словами, про найрізноманітніші напрямки співпраці: це і підвищення енергоефективності, і зниження викидів парникових газів шляхом переходу з вугілля на газ, і спільний розвиток відновлюваних джерел енергії, і виробництво "зеленого" водню. У зв'язку з цим Крістіан Брух нагадав про мега-проєкт на пустельних територіях у західній частині Казахстану, з яким у червні під час свого візиту до цієї країни ознайомився президент ФРН Франк-Вальтер Штайнмаєр (Frank-Walter Steinmeier). Там планується розгорнути широкомасштабне виробництво "зеленого" водню за допомогою "зеленої" електроенергії, що виробляється гігантськими вітропарками та сонячними електростанціями.

Згортання співпраці з Росією

Дуже символічно, що на Росії Катріна Клаас-Мюльгойзер зупинилася лише наприкінці свого виступу під час пресконференції. "Розрив зв'язків із російським ринком йде високими темпами, - наголосила вона. - Серед міжнародних торгових партнерів Німеччини Росія протягом року опустилася з 14 на 36 місце".

У перші сім місяців 2023 року німецько-російський торговельний оборот впав у порівнянні з аналогічним періодом минулого року на 76 вісдотків, що значною мірою пов'язане із припиненням постачання російських енергоносіїв - природного газу, нафти, вугілля. Що ж стосується німецького експорту до РФ, то він упав за цей період на 40 відсотків і тепер складається переважно з продукції, пов'язаної з ліками, охороною здоров'я та сільським господарством. Усе це не підпадає під санкції.

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Водночас "у перші сім місяців 2023 року німецький експорт до 29 країн, з якими працює Східний комітет, зріс майже на два відсотки до 161 мільярда євро", - повідомила Катріна Клаас-Мюльгойзер, тому інші ринки збуту в регіоні допомогли компенсувати втрати в Росії. При цьому вона відзначила особливо помітне зростання постачання німецької продукції до Румунії, Угорщини, Словаччини, деяких країн Центральної Азії та України. Але найбільшим торговим партнером Німеччини в регіоні була й залишається Польща.

"Не треба дискримінувати тих, хто залишився в Росії"

Тема санкцій проти РФ неодноразово порушувалася на пресконференції і у виступі очільниці Східного комітету, і у її відповідях на запитання журналістів. Катріна Клаас-Мюльгойзер запевнила, що жодного масштабного порушення режиму санкцій з боку німецьких компаній немає. Вона закликала не робити поспішних висновків із значного зростання німецького експорту до деяких країн Центральної Азії та Південного Кавказу, котрих запідозрили у тому, що вони стали перевалочними пунктами для так званого паралельного імпорту до Росії.

У вересні 2021 року президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв відкрив завод фірми Claas у Петропавловську
У вересні 2021 року президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв відкрив завод фірми Claas у ПетропавловськуФото: CLAAS KGaA mbh

За підрахунками Східного комітету, в абсолютних цифрах зростання постачання в ці регіони порівняно невелике і ніяк не може задовольнити потреби Росії в імпортній продукції. Набагато важливіше, наголосила Катріна Клаас-Мюльгойзер, політично впливати на ті численні великі країни, які не приєдналися до західних санкцій. Підприємниця закликала громадськість Німеччини не дискримінувати ті німецькі компанії, які з різних причин продовжують вести бізнес у Росії, не порушуючи при цьому санкційний режим. До них, слід зазначити, належить її власна фірма Claas, яка випускає на своєму заводі в Краснодарі комбайни та іншу сільськогосподарську техніку.

Катріна Клаас-Мюльгойзер виступила також проти повного виходу з російського ринку європейських банків, оскільки необхідно "тримати відкритими хоч якісь платіжні канали". Тим самим вона фактично підтримала продовження роботи у Росії австрійського Raiffeisen Bank International (RBI).

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