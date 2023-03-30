Компанії з ФРН розвиватимуть "зелену" енергетику в Україні

Сприяння з боку німецьких компаній у розвитку відновлюваних джерел енергії передбачає підписаний у Берліні меморандум між міненерго України й провідною німецькою бізнес-асоціацією.

Східний комітет німецької економіки (Ost-Ausschuss der Deutschen Wirtschaft) та міністерство енергетики України підписали в середу, 29 березня, меморандум про сприяння проєктам із "зеленого" відновлення українського енергосектора, повідомила пресслужба українського відомства.

"Міністр енергетики України Герман Галущенко провів у Берліні зустріч із представниками німецьких компаній, що входять до Німецької східної бізнес-асоціації (перекладена на українську з англійської назва Східного комітету німецької економіки. - Ред.). Під час зустрічі сторони підписали меморандум про рамкову співпрацю", - зазначили у відомстві.

Зокрема, сторони домовилися посилювати українсько-німецьке енергетичне партнерство, а також підтвердили прагнення забезпечити стабільну роботу енергетичного сектора України та розбудову сталої енергетичної системи майбутнього.

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Меморандум передбачає обмін досвідом між сторонами у прискоренні переходу до "зеленої" енергетики, співпрацю з питань інтеграції енергетичного ринку України з європейським, а також підтримку в рамках спільної реалізації пілотних проєктів енергетичної реконструкції в Україні за допомогою інвестицій німецького бізнесу.

"Відновлювана енергетика - це більше, ніж просто питання клімату. Це важлива частина майбутнього української енергосистеми, яка буде стійкою до військових викликів і відбудовуватиметься на принципах сталого розвитку. Інвестиції у цю галузь - це внесок в енергетичну безпеку всієї Європи", - цитує пресслужба міністра Галущенка.

Східний комітет німецької економіки лобіює інтереси німецьких фірм та їхніх партнерів, які працюють у колишніх соціалістичних країнах Східної Європи та на пострадянському просторі.

Децентралізація енергосистеми за рахунок ВЕД

На початку березня в міненергетики наголошували на важливості децентралізації енергосистеми України, зокрема, завдяки розвитку відновлюваних джерел енергетики.

"Децентралізація генеруючих потужностей - одне з найголовніших короткострокових завдань, особливо з врахуванням підготовки до наступного опалювального сезону. Ми будемо робити це так швидко, як це можливо. Тут ключову роль можуть відіграти газові турбіни та газопоршнева генерація, а також відновлювані джерела енергії", - зазначав міністр енергетики Герман Галущенко під час форуму "Партнерство для трансатлантичної співпраці в галузі енергетики та клімату" у Загребі.

Так само на початку березня про важливість децентралізації енергетики говорив і президент України Володимир Зеленський. "Щоб люди могли на своїй приватній території, на своїх приватних обʼєктах генерувати й постачати електрику. Це велика робота, вона вже почалася", - зауважував президент.

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