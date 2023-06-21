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Штайнмаєр підтримав проєкт "Середнього коридору" в обхід РФ

Віталій Кропман
30 хв. тому

Президент Німеччини заявив у Казахстані, що для торговельних зв'язків Європи та Азії "Середній коридор" має стати альтернативою північному маршруту через Росію та Білорусь і південному - через Іран.

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Штайнмаєр у Казахстані
Штайнмаєр у КазахстаніФото: Jens Büttner/dpa/picture alliance

Президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр (Frank-Walter Steinmeier), який завершив дводенний державний візит до Казахстану, виступив на підтримку так званого "Середнього коридору" - Транскаспійського міжнародного транспортного маршруту.  Про його важливість він заявив у середу, 21 червня.

"Якщо ми з погляду безпеки хочемо мати надійні умови для транспортування, то в довгостроковій перспективі потрібно розширювати "Середній коридор", - наголосив Штайнмаєр, зазначивши, що той має "стати альтернативою північному маршруту через Росію та Білорусь і південному - через Іран".

Він додав, що для того, аби проєкт "Середнього коридору" в обхід Росії був успішним, потрібні добре підготовлені фахівці.

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У другий день візиту Штайнмаєра йшлося не тільки про транспортування товарів. Президент відвідав, за його словами, "одну з найперспективніших вітрових зон у світі", де спостерігав за "першими пробними буріннями, унаслідок яких у Казахстані виникне один із найбільших вітропарків світу".

Територія, яку Казахстан відвів для цих цілей, приблизно дорівнює площі німецької землі Бранденбург. Тут планується виробляти величезні обсяги електроенергії - близько 20 гігават. "Ця електрика має також бути використана тут же для виробництва "зеленого" водню, який потім буде використаний у європейській промисловості", - зазначив Штайнмаєр.

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Штайнмаєр про німецьку зброю Україні, перемир'я, обстріли РФ

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