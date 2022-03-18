Україна створює націнформбюро для збору даних про загиблих і полонених

Відповідно до міжнародного гуманітарного права Україна створює національне інформаційне бюро, повідомила віце-прем'єр-міністерка - міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук. Таке рішення прийняли на засіданні уряду.

"Ключовою метою національного інформаційного бюро є збір усіма можливими способами та узагальнення даних про українських військовополонених, загиблих, зниклих безвісти, незаконно утримуваних Російською Федерацією, у тому числі й мирного населення", - пояснила вона на брифінгу ввечері 17 березня.

Також Україна складатиме списки загиблих і військовополонених росіян. Верещук нагадала, що наразі втрати особового складу РФ в Україні перевищують 14 тисяч. За її словами, в подальшому буде створений обмінний фонд, у рамках якого відповідну інформацію передаватимуть Росії через структури Міжнародного комітету червоного хреста (МКЧХ). Ця робота дозволить розпочати процес обміну полоненими та тілами загиблих, додала міністерка.

Україна просить Червоний Хрест передати РФ тіла загиблих солдатів

Верещук також повідомила, що Україна звернулася до голови МКЧХ з проханням запропонувати РФ розпочати переговори щодо передачі тіл загиблих російських солдатів. За її словами, це питання порушили під час зустрічі прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля з очільником Червоного Хреста Петером Маурером 17 березня. "Ми звернули увагу, що Росія досі не звернулася з проханням про видачу тіл і останків своїх загиблих, кількість яких уже давно перевищила 14 тисяч осіб", - повідомила Верещук.

Україна створила штаб щодо поводження з полоненими

Нагадаємо, що 12 березня президент України Володимир Зеленський повідомив, що Кабінет міністрів створив координаційний штаб щодо поводження з військовополоненими. "Тисячі солдатів ворога, які були захоплені чи здалися, отримують від нашої держави таке ставлення, якого вимагають міжнародні конвенції. Але їх так багато, що потрібна спеціальна структура, яка займатиметься всіма пов'язаними питаннями", - сказав він.

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