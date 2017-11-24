Україна позичила понад 200 мільйонів доларів на вакцинацію проти COVID-19

Рада директорів Міжнародного банку реконструкції та розвитку (МБРР) схвалила виділення Україні кредиту в 150 мільйонів доларів для протидії розповсюдження COVID-19. Як повідомляє міністерство фінансів України, кредитну угоду сторони підписали в понеділок, 13 грудня.

Додаткове фінансування планується виділити до вже існуючого проекту «Екстрене реагування на COVID-19 та вакцинація в Україні», першу позику за яким в 90 мільйонів доларів Україна вже отримала в травні. Як зазначається в повідомленні МБРР, з нового кредиту 120 мільйонів доларів піде на закупівлю та доставку 16,5 мільйонів доз вакцин проти ковіду, ще 30 мільйонів доларів - на навчання медичного персоналу, вдосконалення систем поводження з медичними відходами та їх утилізації, проведення кампаній з вакцинації, розробку ІТ-систем. Інші деталі угоди сторони не розголошують.

Водночас Європейський інвестиційний банк (ЄІБ) виділив Україні ще 50 мільйонів євро для закупівлі вакцин проти ковіду в межах ініціативи Team Europe щодо реагування на виклики пандемії. Про це йдеться на сайті програми "Східне партнерство" у понеділок, 13 грудня.

Новий кредит покриє закупівлю переважної кількості вакцин, необхідних для реалізації національного плану щеплень на 2022 рік, зазначають у представництві ЄС в Україні . Купувати вакцини за гроші ЄІБ безпосередньо буде компанія Crown Agents, яку раніше відібрав для цих цілей український уряд.

Міжнародних кредитів має вистачити для покриття основних потреб України вакцинах проти COVID-19

35 мільйонів на логістику "Східному партнерству"

Крім того, ЄІБ 13 грудня підписав угоду з Польським банком розвитку про підтримку країн-членів ЄС у доставці вакцин проти COVID-19 до країн "Східного партнерства". Як йдеться на сайті "Східного партнерства", Євросоюз виділив 35 мільйонів євро на реалізацію угоди.

За нею, Польща розподілятиме наявні в країнах ЄС препарати між державами Східного партнерства та вестиме переговори з виробниками вакцин проти коронавірусу. Перша поставка за цим механізмом очікується в найближчі тижні з Португалії до Вірменії. Низка інших держав-членів також підтвердили свою готовність доєднатися до програми. Зазначається, що вона триватиме до червня 2023 року або ж до закінчення коштів від ЄС.

28 відсотків вакцинованих

Середній показник вакцинації у країнах "Східного партнерства", до якого належать Україна, Молдова, Білорусь, Грузія, Вірменія та Азербайджан, становить лише 28 відсотків, повідомив європейський комісар з питань сусідства та розширення Олівер Варгеї.

Нагадаємо, що 10 серпня Європейська Комісія (ЄК) збільшила пакет допомоги для прискорення вакцинації від коронавірусу у країнах "Східного партнерства" з 40 мільйонів до 75 мільйонів євро. Це рішення ухвалили для розширення доступу до вакцин у країнах "Східного партнерства" та уможливлення передачі вакцин державами-членами ЄС й відшкодування їхньої вартості. Ця допомога доповнює підтримку з боку ЄС глобальної ініціативи COVAX.