 Україна позичила понад 200 мільйонів доларів на вакцинацію проти COVID-19 | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 13.12.2021

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Новини

Україна позичила понад 200 мільйонів доларів на вакцинацію проти COVID-19

Міжнародний банк реконструкції та розвитку надасть Україні 150 мільйонів доларів, Європейський інвестиційний банк - ще 50 мільйонів євро для прискорення вакцинації від коронавірусу.

Центр масової вакцинації у Львові

Центр масової вакцинації у Львові

Рада директорів Міжнародного банку реконструкції та розвитку (МБРР) схвалила виділення Україні кредиту в 150 мільйонів доларів для протидії розповсюдження COVID-19. Як повідомляє міністерство фінансів України, кредитну угоду сторони підписали в понеділок, 13 грудня.  

Додаткове фінансування планується виділити до вже існуючого проекту «Екстрене реагування на COVID-19 та вакцинація в Україні», першу позику за яким в 90 мільйонів доларів Україна вже отримала в травні. Як зазначається в повідомленні МБРР, з нового кредиту 120 мільйонів доларів піде на закупівлю та доставку 16,5 мільйонів доз вакцин проти ковіду, ще 30 мільйонів доларів - на навчання медичного персоналу, вдосконалення систем поводження з медичними відходами та їх утилізації, проведення кампаній з вакцинації, розробку ІТ-систем. Інші деталі угоди сторони не розголошують.

Водночас Європейський інвестиційний банк (ЄІБ) виділив Україні ще 50 мільйонів євро для закупівлі вакцин проти ковіду в межах ініціативи Team Europe щодо реагування на виклики пандемії. Про це йдеться на сайті програми "Східне партнерство" у понеділок, 13 грудня.

Новий кредит покриє закупівлю переважної кількості вакцин, необхідних для реалізації національного плану щеплень на 2022 рік, зазначають у представництві ЄС в Україні . Купувати вакцини за гроші ЄІБ безпосередньо буде компанія Crown Agents, яку раніше відібрав для цих цілей український уряд.

Symbolbild Coronavirus Impfstoff

Міжнародних кредитів має вистачити для покриття основних потреб України вакцинах проти COVID-19

35 мільйонів на логістику "Східному партнерству"

Крім того, ЄІБ 13 грудня підписав угоду з Польським банком розвитку про підтримку країн-членів ЄС у доставці вакцин проти COVID-19 до країн "Східного партнерства". Як йдеться на сайті "Східного партнерства", Євросоюз виділив 35 мільйонів євро на реалізацію угоди.

За нею, Польща розподілятиме наявні в країнах ЄС препарати між державами Східного партнерства та вестиме переговори з виробниками вакцин проти коронавірусу. Перша поставка за цим механізмом очікується в найближчі тижні з Португалії до Вірменії. Низка інших держав-членів також підтвердили свою готовність доєднатися до програми. Зазначається, що вона триватиме до червня 2023 року або ж до закінчення коштів від ЄС.

28 відсотків вакцинованих

Середній показник вакцинації у країнах "Східного партнерства", до якого належать Україна, Молдова, Білорусь, Грузія, Вірменія та Азербайджан, становить лише 28 відсотків, повідомив європейський комісар з питань сусідства та розширення Олівер Варгеї.

Нагадаємо, що 10 серпня Європейська Комісія (ЄК) збільшила пакет допомоги для прискорення вакцинації від коронавірусу у країнах "Східного партнерства" з 40 мільйонів до 75 мільйонів євро. Це рішення ухвалили для розширення доступу до вакцин у країнах "Східного партнерства" та уможливлення передачі вакцин державами-членами ЄС й відшкодування їхньої вартості. Ця допомога доповнює підтримку з боку ЄС глобальної ініціативи COVAX.

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