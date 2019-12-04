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Олівер Варгеї
Олівер Варгеї - угорський дипломат, єврокомісар з питань охорони здоров'я та добробуту тварин.
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Докладно
Рада асоціації Україна-ЄС: результати зустрічі у Брюсселі
Рада асоціації Україна-ЄС: результати зустрічі у Брюсселі
Попри локдаун у Брюсселі, ЄС і Україна провели сьому Раду асоціації наживо.
Економіка
12.02.2021
12 лютого 2021 р.
Нові завдання для "Східного партнерства" ухвалять 2021 року
Нові завдання для "Східного партнерства" ухвалять 2021 року
Повноцінний саміт "Східного партнерства" проведуть у 2021 році, 18 червня буде лише віртуальна зустріч.
Політика
11.06.2020
11 червня 2020 р.
ЄС допоможе Україні долати наслідки кризи COVID-19
ЄС допоможе Україні долати наслідки кризи COVID-19
В Брюсселі хочуть допомогти долати наслідки пандемії коронавірусу в країнах "Східного партнерства".
Політика
18.03.2020
18 березня 2020 р.
ЄС не скасує санкцій щодо РФ без втілення "Мінська" - Варгеї
ЄС не скасує санкцій щодо РФ без втілення "Мінська" - Варгеї
За словами єврокомісара Варгеї, політика санкцій ЄС щодо Росії не зміниться без прогресу в мінському процесі.
Політика
12.02.2020
12 лютого 2020 р.
Вступ до ЄС: більш суворо, але з додатковими бонусами
Вступ до ЄС: більш суворо, але з додатковими бонусами
Переговори про вступ можна буде проводити швидше, для успішних країн передбачені додаткові бонуси.
Політика
05.02.2020
5 лютого 2020 р.
ЄК: Окуповані території не завадять зближенню України з ЄС
ЄК: Окуповані території не завадять зближенню України з ЄС
Єврокомісар Олівер Варгеї не бачить окупацію Росією частини територій України перешкодою для зближення країни з ЄС.
Політика
04.12.2019
4 грудня 2019 р.
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