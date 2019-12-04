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Олівер Варгеї

Олівер Варгеї - угорський дипломат, єврокомісар з питань охорони здоров'я та добробуту тварин.

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Докладно

Денис Шмигаль (ліворуч) та Жозеп Боррель перед початком засідання Ради асоціації Україна-ЄС у Брюсселі 11 лютого

Рада асоціації Україна-ЄС: результати зустрічі у Брюсселі

Рада асоціації Україна-ЄС: результати зустрічі у Брюсселі

Попри локдаун у Брюсселі, ЄС і Україна провели сьому Раду асоціації наживо.
Економіка12 лютого 2021 р.
2019 року в Брюсселі відзначили 10 років Східного партнерства

Нові завдання для "Східного партнерства" ухвалять 2021 року

Нові завдання для "Східного партнерства" ухвалять 2021 року

Повноцінний саміт "Східного партнерства" проведуть у 2021 році, 18 червня буде лише віртуальна зустріч.
Політика11 червня 2020 р.
Fahne Ukraine und EU

ЄС допоможе Україні долати наслідки кризи COVID-19

ЄС допоможе Україні долати наслідки кризи COVID-19

В Брюсселі хочуть допомогти долати наслідки пандемії коронавірусу в країнах "Східного партнерства".
Політика18 березня 2020 р.
Єврокомісар з політики сусідства та переговорів про розширення Олівер Варгеї

ЄС не скасує санкцій щодо РФ без втілення "Мінська" - Варгеї

ЄС не скасує санкцій щодо РФ без втілення "Мінська" - Варгеї

За словами єврокомісара Варгеї, політика санкцій ЄС щодо Росії не зміниться без прогресу в мінському процесі.
Політика12 лютого 2020 р.
Єврокомісар Олівер Варгеї та прем'єр Албанії Еді Рама

Вступ до ЄС: більш суворо, але з додатковими бонусами

Вступ до ЄС: більш суворо, але з додатковими бонусами

Переговори про вступ можна буде проводити швидше, для успішних країн передбачені додаткові бонуси.
Політика5 лютого 2020 р.
Олівер Варгеї

ЄК: Окуповані території не завадять зближенню України з ЄС

ЄК: Окуповані території не завадять зближенню України з ЄС

Єврокомісар Олівер Варгеї не бачить окупацію Росією частини територій України перешкодою для зближення країни з ЄС.
Політика4 грудня 2019 р.
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