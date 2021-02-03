 Україна отримає від ЄІБ 50 мільйонів євро на вакцини та холодильники | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 12.02.2021

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Новини

Україна отримає від ЄІБ 50 мільйонів євро на вакцини та холодильники

За словами прем'єра Дениса Шмигаля, кошти будуть виділені з уже наявного проєкту "Програма розвитку муніципальної інфраструктури України".

Вакцину від коронавірусу BioNTech/Pfizer необхідно зберігати за наднизьких температур

Вакцину від коронавірусу BioNTech/Pfizer необхідно зберігати за наднизьких температур

Україна отримає 50 мільйонів євро від Європейського інвестиційного банку (ЄІБ) на закупівлю вакцин для населення та сучасного холодильного обладнання для мережі центрів вакцинації, повідомив у п'ятницю, 12 лютого, прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

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"Щойно підписали відповідні домовленості з президентом ЄІБ Вернером Гойєром (Werner Hoyer) у штаб-квартирі банку в Люксембурзі. Кошти будуть виділені з уже наявного проєкту "Програма розвитку муніципальної інфраструктури України", - написав Шмигаль у своєму каналі в Telegram.

Також Шмигаль повідомив, що ЄІБ виділить Україні 270 мільйонів євро на модернізацію міжнародного аеропорту "Бориспіль". За його словами, кошти будуть спрямовані на поліпшення енергоефективності, авіаційної безпеки та операційної стійкості аеропорту. "Співпраця з ЄІБ дасть змогу збільшити пасажиропотік до 56 мільйонів у 2040 році", - додав Шмигаль.

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Окремі вакцини від коронавірусу, зокрема BioNTech/Pfizer, необхідно зберігати за наднизьких температур. Відповідне холодильне обладнання для зберігання вакцини в Україні відсутнє.

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