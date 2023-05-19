Україна перехопила тактичну ініціативу під Бахмутом - ISW

Аналітики ISW заявили, що українські військові досягли тактично значущих успіхів в районі Бахмута під час контратаки 18 травня. На їхню думку, це продовження локальних контрударів, але не початок нової великої операції.

Українські війська перехопили тактичну ініціативу та досягли тактично значущих успіхів в районі Бахмута під час контратаки 18 травня. Про це йдеться у щоденному звіті Інституту вивчення війни (ISW), опублікованому 18 травня.

Аналітики вважають, що ці операції є продовження низки локальних контрударів, які українські сили проводять вже кілька днів, але це не початок нової великої операції.

Як зазначають у ISW, російські так звані військові блогери стверджують, що українські сили здійснили прорив через російських позицій на південь та південний захід від Іванівського (шість кілометрів на захід від Бахмута) та північний захід від Кліщіївки (шість кілометрів на південний захід від Бахмута). Також вони зазначають, що російські війська відійшли на південь з населеного пункту Сакко і Ванцетті (15 кілометрів на північ від Бахмута), але українські сили ще не зайшли до нього.

В ISW також вказують заяву засновника ПВК "Вагнер" Євгена Пригожина, який стверджував,що війська РФ поступилися 570 метрами території на північ від Бахмута і відзначили, що ці дані збігаються із заявою заступниці міністра оборони України Ганни Маляр про те, що українські сили просунулися на 500 метрів на північ від Бахмута і на 1000 метрів на південь від Бахмута.

У ЗСУ повідомили про подальше просування у Бахмуті

Українські військові у Бахмуті продовжують просуватися на флангах, попри те, що наразі не мають переваги в особовому складі чи техніці над силами РФ, повідомив напередодні речник Східного угруповання військ Збройних сил України Сергій Череватий.

"В ході боїв наші підрозділи, незважаючи на те, що немає зараз переваги в особовому складі, снарядах і техніці, продовжують просуватися на флангах. На відстань за цю добу від 150 до 1700 метрів вдалося нам пройти", - повідомив він.

Череватий наголосив, що Бахмут і далі залишається епіцентром бойових дій на сході України. "Противник понад усе намагається взяти це майже знищене ним же місто", - зазначив він.

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