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Військові ЗСУ під БахмутомФото: Libkos/AP Photo/picture alliance
КонфліктиУкраїна

Сирський про ситуацію в Бахмуті: Ми можемо рухатись вперед

Максим Сидоржевський
2 год. тому

Українським силам вдається руйнувати плани росіян у Бахмуті і рухатися вперед, констатував командувач Сухопутних військ Олександр Сирський.

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Просування українських військ на Бахмутському напрямку є першим успіхом наступальних дій під час проведення операції з оборони Бахмута. Про це заявив командувач Сухопутних військ Збройних сил України (ЗСУ) генерал-полковник Олександр Сирський.

"Останні кілька днів показали, що ми можемо рухатись вперед та нищити ворога навіть у таких надскладних умовах. Ми воюємо меншим ресурсом, ніж ворог. Разом з тим, нам вдається руйнувати його плани", - цитує Сирського у Telegram пресслужба міноборони України вранці у понеділок, 15 травня.

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Водночас командувач Сухопутних військ наголосив, що "це лише частковий успіх" й операція з оборони Бахмута триває. "Всі необхідні для оборони рішення ухвалені. Всі можливі сценарії розвитку подій ми з командирами відпрацювали безпосередньо на місці бойових дій", - запевнив генерал.

Про важкі бої у Бахмуті та його околицях повідомила вранці у понеділок й заступниця міністра оборони України Ганна Маляр. За її даними, війська РФ не змінюють цілі й підтягують до околиць Бахмута свої десантно-штурмові загони. "Всупереч всьому вдалось нашим військам декілька днів просуватись. Це все завдяки надможливостям і професійності наших військових", - написала Маляр у Telegram.

13 травня Маляр повідомила, що Сили оборони України за попередню добу захопили понад десять позицій РФ на півночі та півдні околиць Бахмута, а також зачистили значну площу лісового масиву в районі села Іванівське. 

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14 травня під час візиту до Берліна президент України Володимир Зеленський заявив про ризик зменшення підтримки України в разі невдачі контрнаступу. Утім, за словами Зеленського, це можливо лише з боку лише тих країн, які не були активні в підтримці України й раніше. "Але ми віримо в успіх. Ми мотивовані й майже готові до цього", - зазначив український президент.

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