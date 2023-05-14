ЗСУ захопили низку позицій РФ під Бахмутом - міноборони

Українські війська захопили більше десяти позицій РФ на околицях Бахмута, інформують в міноборони у Києві. Також було зачищено "значну площу лісового масиву в районі Іванівського".

Сили оборони України за добу захопили понад десять позицій РФ на півночі та півдні околиць Бахмута, а також зачистили значну площу лісового масиву в районі села Іванівське. Про це у суботу, 13 травня, повідомила заступниця міністра оборони України Ганна Маляр.

"Продовжуємо рухатись вперед на Бахмутському напрямку в районах передмістя. Наші підрозділи за сьогоднішній день захопили більше десяти ворожих позицій на півночі та півдні околиць Бахмута та зачистили значну площу лісового масиву в районі Іванівського. Взято в полон ворожих солдат з різних частин", - написала вона у Telegram.

У самому Бахмуті, за словами Маляр, дуже гаряче, і росіяни зібрали там "усі сили і намагаються просуватись, знищуючи все на своєму шляху". "Тривають запеклі бої", - зазначила Маляр, додавши, що українські воїни діють на межі надлюдських можливостей.

Міноборони РФ між тим визнає, що українська армія протягом доби здійснювала "масові спроби прориву оборони російських військ північніше та південніше Артемівська (Бахмута. - Ред.)", і заявляє, що "усі атаки відбиті, прориви оборони не допущені".

Перевірити наведені з обох боків дані з незалежних джерел наразі неможливо.

Контратаки ЗСУ під Бахмутом

Битва за Бахмут триває вже з літа 2022 року. За цей час російські окупанти атакували та змогли захопити більшу частину міста. Втім, 10 травня Сили оборони України ​​повідомили про успішні контратаки на окремих ділянках на Бахмутському напрямку та відсунення військ РФ до двох кілометрів.

Ватажок російської приватної військової компанії (ПВК) "Вагнер" Євген Пригожин заявив, що ЗСУ розпочали контрнаступ і відбили три кілометри території у Бахмуті та його околицях. А міноборони РФ "нехарактерно швидко" визнало факт українських локальних контратак, щоправда, заперечило повідомлення про прорив оборонних рубежів.

Напередодні, 9 травня, Пригожин поскаржився, що 72-а бригада військ РФ втекла з одного із флангів і оголила фронт завширшки майже два кілометри і глибиною 500 метрів, на якому у нього "загинуло близько 500 осіб".