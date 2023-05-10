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Українські військові поблизу Бахмута, 3 травня 2023 року
Українські військові поблизу Бахмута, 3 травня 2023 рокуФото: LIBKOS/AP/picture alliance
КонфліктиУкраїна

Сирський про Бахмут: сили РФ відступили на окремих ділянках

Олександр Куницький
18 хв. тому

На Бахмутському напрямку сили РФ не витримали натиск українських військових та відступили на дистанцію до двох кілометрів, повідомив командувач Сухопутних військ ЗСУ Олександр Сирський.

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Сили оборони України ​​на окремих ділянках на Бахмутському напрямку провели контратаки, змусивши війська РФ відступити на відстань до двох кілометрів. Про це повідомив у середу, 10 травня, командувач Сухопутних військ Збройних сил України (ЗСУ) Олександр Сирський.

"Завдяки продуманій обороні на Бахмутському напрямку ми отримуємо результати ефективних дій наших підрозділів. Зокрема, проводимо ефективні контратаки. На окремих ділянках фронту ворог не зміг втримати натиск українських захисників та відступив на дистанцію до двох кілометрів", - повідомив Сирський у Telegram.

За його словами, грамотне проведення оборонної операції виснажило підготовлені сили російської приватної військової компанії (ПВК) "Вагнер" і змусило на певних напрямках замінити їх гірше підготовленими підрозділами регулярних військ РФ, які зазнали поразки та відійшли. Сирський відзначив роботу 3-ї окремої штурмової бригади, яка "в бою завдала ворогу потужного удару".

Пригожин заявив про імовірне оточення ПВК "Вагнер"

Своєю чергою засновник (ПВК) "Вагнер" Євген Пригожин визнав, що його найманці "через скорочення особового складу" передали фланги військовим РФ. "Існує серйозний ризик оточення ПВК "Вагнер" у Бахмуті внаслідок провалу флангів. Фланги вже тріщать і провалюються", - наводить в Telegram слова Пригожина його пресслужба.

Також він вкотре поскаржився на відсутність боєприпасів, зазначивши, що внаслідок цього "ЗСУ знищуватимуть ПВК "Вагнер". 

Напередодні, 9 травня, Пригожин поскаржився, що 72-а бригада військ РФ втекла з одного із флангів і оголила фронт завширшки майже два кілометри і глибиною 500 метрів, на якому у нього "загинуло близько 500 осіб".

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Російські війська не змогли захопити Бахмут до 9 травня. А ватажок ПВК "Вагнер" Євген Пригожин вже кілька разів намагався зняти з себе відповідальність за поразку, звинувачуючи у всьому міноборони РФ. Натомість військові ЗСУ вибили з позицій 72-гу бригаду РФ, яка втекла з-під Бахмута, оголивши фланги вагнерівців.
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