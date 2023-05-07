Сирський: РФ не збирається змінювати свої плани у Бахмуті

Командувач Сухопутних військ Збройних Сил України Олександр Сирський у суботу, 6 травня, відвідав райони ведення бойових дій, де зустрівся з командирами бойових частин.

Зокрема, вони обговорили заходи для кращої оборони Бахмута й завдання максимального ураження найманцям російської приватної військової компанії (ПВК) "Вагнер", повідомляється у неділю, 7 травня, на сторінці Сухопутних військ ЗС України у Facebook.

Сирський охарактеризував ситуацію на східному фронті як напружену, але контрольовану. За його словами, війська РФ останніми днями збільшили інтенсивність обстрілів з важкого озброєння, почали використовувати більш удосконалену техніку та проводять перегрупування військ. "Це свідчить про те, що ворог не збирається змінювати свої плани і робить все можливе, аби взяти Бахмут під контроль та продовжити наступальні дії", - переконаний Сирський. Утім, він додав, що завдяки активним діям українських військових противнику не вдається досягти намічених цілей.

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Пригожин стверджує, що "вагнерівцям" в Бахмуті пообіцяли боєприпаси

Раніше у неділю засновник ПВК "Вагнер" Євген Пригожин заявив, що міноборони РФ пообіцяло надати їм боєприпаси та необхідне озброєння. Напередодні, 6 травня, Пригожин попросив міністра оборони Росії Сергія Шойгу передати позиції "вагнерівців" в окупованій частині Бахмута на Донеччині підрозділам батальйону "Ахмат", який підпорядковується очільнику Чечні Рамзану Кадирову. А перед цим Пригожин нецензурно вилаяв російське військове керівництво і заявив про намір відвести "вагнерівців" з позицій в Бахмуті до 10 травня через "снарядний голод".

Коментуючи заяви Пригожина, представники Головного управління розвідки міністерства оборони України та Збройних сил України зазначили, що не бачать ознак того, що ПВК "Вагнер" планує покинути Бахмут. Українські військові пояснюють ці заяви внутрішньою боротьбою в РФ і великими втратами серед найманців.