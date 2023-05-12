Швеція домагається в ЄС визнання ПВК "Вагнер" терористичною

Головуюча в Раді Євросоюзу Швеція сприятиме тому, щоби "вагнерівців" визнали терористами, заявив міністр закордонних справ країни Тобіас Білльстрьом.

Швеція хоче, щоби російська приватна військова компанія (ПВК) "Вагнер" була визнана в Європейському Союзі терористичною організацією. Про це заявив міністр закордонних справ країни Тобіас Білльстрьом в інтерв'ю Dagens Nyheter напередодні зустрічі міністрів закордонних справ 27 держав-членів Євросоюзу, яка пройде в Стокгольмі у п'ятницю, 12 травня.

"Група Вагнера здійснювала жахливі напади, зокрема в Судані, Малі, Сирії та Україні", - наголосив Білльстрьом.

Швеція зараз за ротацією обіймає посаду голови Ради ЄС. За словами міністра, Стокгольм готовий сприяти досягненню консенсусу між країнами-членами Євросоюзу з цього питання, "щойно для цього з'являться юридичні умови".

Для того аби ту чи іншу організацію визнали терористичною національні правоохоронні органи мають порушити проти неї справу за відповідною статтею. Після початку попереднього розслідування питання може бути винесене на обговорення в Раді ЄС із закордонних справ, пояснив Білльстрьом.

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ПВК "Вагнер" - у санкційних списках ЄС

13 квітня цього року ПВК "Вагнер" внесли до санкційного списку ЄС за дії, що загрожують територіальній цілісності, суверенітету та незалежності України або підривають їх.

До цього група вже перебувала під санкціями Євросоюзу, запровадженими в грудні 2021 року за серйозні порушення прав людини її найманцями. Серед країн, де "вагнерівці" вчиняли "дестабілізуючі дії", - Лівія, Сирія та Центральноафриканська Республіка.

Активи засновника ПВК Євгена Пригожина заморозили в ЄС ще у 2020 році. Йому також заборонили в'їзд до країн Євросоюзу.

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