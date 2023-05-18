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Бахмут, квітень 2023 рокуФото: Libkos/AP Photo
КонфліктиУкраїна

ЗСУ контролюють південно-західну частину Бахмута - Маляр

Олександр Куницький
34 хв. тому

Українські війська на окремих ділянках біля Бахмута просунулись на пів кілометра та кілометр, кажуть в міністерстві оборони.

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Сили оборони України за добу відбили всі атаки російських окупантів у районі Бахмута на Донеччині, а на окремих ділянках просунулись на пів кілометра та кілометр. Про це ввечері у четвер, 18 травня, повідомила заступниця міністра оборони України Ганна Маляр.

"У передмісті Бахмута на півдні протягом дня йшли запеклі бої. Противник переходив у наступ та намагався повернути втрачені території, але зазнав втрат та не зміг виконати свої задачі. На окремих ділянках наші війська просунулись на один кілометр", - написала вона у Telegram.

На околицях на півночі від Бахмута, за словами Маляр, на окремих ділянках українські війська просунулись на 500 метрів, а також змогли відбити атаки РФ.

Росіяни стягнули в Бахмут більшу частину своїх резервів і значно посилили угруповання, зазначила Маляр. "Сьогодні весь день ворог атакував Бахмут. Всі атаки нашими оборонцями відбиті. Станом на зараз ми контролюємо південно-західну частину Бахмута", - наголосила вона, додавши, що оборона Бахмута та передмістя виконує військові задачі, і Україна виграє час для "певних запланованих дій".

Своєю чергою в міноборони РФ щодо Бахмута лише заявили, що "штурмовими підрозділами продовжувалися бої". Перевірити наведені з обох боків дані з незалежних джерел неможливо.

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Битва за Бахмут

16 травня командувач Сухопутних військ Збройних сил України (ЗСУ) генерал-полковник Олександр Сирський повідомив, що українські військові вдаються до контрнаступальних дій на деяких напрямках під Бахмутом, використовуючи принцип активної оборони.

Того ж дня про досягнення українськими силами тактичного прогресу під Бахмутом протягом останніх кількох днів повідомила й британська розвідка. За її даними, за останні чотири дні "українські сили досягли тактичного прогресу, стабілізувавши фланги Бахмута на свою користь".

15 травня Сирський повідомив, що просування українських військ на Бахмутському напрямку є першим успіхом наступальних дій під час проведення операції з оборони Бахмута. Водночас він наголосив, що "це лише частковий успіх" й операція з оборони Бахмута триває.

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ЗСУ завершують підготовку до контрнаступу

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